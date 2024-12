El Cadí perd durant dos mesos Mandic per lesió

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Els problemes se li acumulen al tècnic del Cadí la Seu, Isaac Fernández, no només de resultats, ja que porta encadenades quatre derrotes, sinó també quant a lesions. Si aquest diumenge en el derbi davant del Joventut de Badalona ja no va poder comptar amb la pivot Azana Baines, durant el matx va perdre una altra jugadora interior, Ana Mandic, que es va fracturar un dit de la mà esquerra en una acció del joc quan faltaven poc més de tres minuts per a la conclusió del duel, que les urgellenques van perdre per 78-83 malgrat arribar a dominar per 18 punts durant la primera meitat.

L’ala-pivot croata pateix una fractura en el tercer metacarpi de la mà esquerra, una lesió que la mantindrà un mínim de vuit setmanes de baixa, un dur revés per a Isaac Fernández, sobretot aquesta setmana, en la qual hi ha doble jornada, dimecres davant de l’Estudiantes i diumenge contra la Fundación Ardoi navarresa. Ambdós partits els afrontarà com a visitant i sense les seues dos ala-pivots, ja que Azana Baines té encara molèsties a l’ull esquerre que la mantindran de baixa, almenys, durant una setmana.

L’aler letona no ha jugat en els tres últims partits i podria deixar l’equip ben aviat

Malgrat ambdós contratemps, el club no té intenció, de moment, d’acudir al mercat per buscar una altra jugadora interior de manera provisional, encara que tampoc està del tot descartat.

De fet, el Cadí podria alliberar ben aviat una de les seues fitxes, ja que Vanesa Jasa podria deixar l’entitat per falta de minuts. L’aler letona no ha participat ni un segon en els tres últims encontres de l’equip (València, IDK Gipuzkoa i Joventut), i tot sembla indicar que les dos parts arribaran a un acord per rescindir el contracte. En cas de confirmar-se la marxa, seria la segona jugadora que abandona la disciplina del Cadí la Seu en el que va de temporada, després de la base barcelonina Violeta Verano, que només va jugar un partit oficial.