L’Hiopos Lleida descarta Fridriksson i Happ s’allunya

L’Hiopos Lleida continua sense poder tancar cap jugador amb qui reforçar una plantilla que partit rere partit deixa constància que els necessita de manera urgent, sobretot en les posicions d’1 i 5. De contactes n’hi ha hagut molts i negociacions obertes també, però de moment no s’ha pogut tancar cap operació.

La que va estar més a prop de concretar-se va ser la de l’islandès Elvar Fridriksson, amb el qual ja s’havia arribat a un acord verbal, però finalment el club lleidatà l’ha descartat davant de la negativa del Maroussi grec de traspassar-lo. De fet, l’islandès va tornar a jugar aquest diumenge en la derrota davant del Panathinaikos, sent un dels més destacats del seu equip. La direcció esport iva té oberts altres fronts, entre els quals hi ha el del base neerlandès del Keye Van der Vuurst, que amb prou feines està tenint minuts al Joventut. Ha participat en quatre dels nou partits disputats, però en els dos últims amb minuts residuals, amb 2,5 punts per matx i 1,8 assistències de mitjana.

La temporada passada al Palència va jugar els 34 encontres, amb mitjanes de 10,6 punts, 1,9 rebots, 5,6 assistències i 9,9 de valoració en els gairebé 23 minuts que va estar a la pista per partit. L’Hiopos Lleida ja es va interessar pel jugador fa dies, com va avançar SEGRE, preguntant les condicions de la seua cessió.

En la posició de pivot la situació és encara més complicada. Al marge de la incertesa de saber quan podrà debutar Johnny Hamilton, que a més d’arribar lesionat ho va fer en molt baixa forma, el club continua sondejant el mercat d’interiors sense gaire sort. Fa setmanes, com ja va publicar SEGRE, va demanar al València la cessió d’Ethan Happ, que també era pretès pel Reial Madrid i Breogán, entre d’altres. No obstant, segons apunta el periodista Chema de Lucas, el pivot nord-americà, que es troba actualment lesionat, estaria molt a prop de tancar la seua tornada a Lugo. L’Hiopos Lleida sospesa tres jugadors més, tots amb passaport comunitari o cotonou.