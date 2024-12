Espanya acomiada l'any amb un triomf de prestigi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola femenina de futbol va firmar ahir a la nit una il·lusionant victòria sobre França en el partit amistós celebrat a Niça (2-4), un resultat que permet a les de Montse Tomé tancar de la millor manera el 2024 abans d’afrontar els nous reptes del 2025, amb Eurocopa i Lliga de Nacions. Espanya va aprofitar les seues dos ocasions de la primera part, materialitzades per Aitana i Claudia Pina, per agafar avantatge, encara que un gol en pròpia meta de María Méndez va atansar les Bleues. A la segona part, Lucía García va ampliar la renda i, encara que les locals la van tornar a reduir, Mariona Caldentey va anotar des dels onze metres per defensar el triomf.