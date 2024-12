La nova Cursa Bombers tindrà una carrera inclusiva

La nova Cursa Bombers, que tornarà a celebrar-se el 6 d’abril del 2025 després de sis anys d’absència, incorporarà en aquesta nova etapa una carrera d’un quilòmetre per a persones amb problemes de mobilitat amb l’objectiu que sigui també una prova inclusiva. Aquesta iniciativa va ser escenificada ahir per l’Associació Cultural i Recreativa de Bombers Lleida, entitat organitzadora, i la Fundació Privada Aremi, que van firmar un conveni de col·laboració “perquè hi pugui participar qualsevol persona independentment de les seues capacitats de mobilitat”, segons van expressar en roda de premsa.

Paral·lelament, l’acord estableix que 1,5 euros de cada inscripció seran destinats a la Fundació Privada Aremi, amb l’objectiu de continuar millorant la vida i garantint els drets de les persones amb paràlisi cerebral i discapacitats similars per a les quals treballa aquesta entitat. L’Eric, un jove usuari d’Aremi, va intervenir ahir durant la presentació de l’acord valorant l’oportunitat que li donarà la Cursa Bombers de poder participar-hi. “Serà un dia molt especial per a persones com jo que anem en cadira de rodes i l’objectiu serà disfrutar de la jornada. Estic molt content, serà un dia formidable”, va expressar. Maria Mercè Batlle, presidenta de la Fundació Privada Aremi, va dir que la tornada de la Cursa Bombers ha estat “un cop d’optimisme per a nosaltres” i va destacar que “firmem aquest conveni coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat”.

Per la seua part, el president de l’Associació Cultural i Recreativa de Bombers Lleida, Fernando Farreres, va assenyalar que “la nostra pretensió és que sigui una cursa inclusiva en què tothom pugui participar”.

Òscar Canadell, membre de l’organització de Bombers Lleida, va dir que “era el moment que tornés la prova perquè és una carrera única i referent a Lleida” i va agrair la col·laboració d’Aremi perquè “ens ha donat l’empenta que necessitàvem”.

La pròxima serà la desena edició, després de celebrar-se la novena el 2019 i deixar d’organitzar-se a causa de la pandèmia, encara que sí que va tornar la carrera en versió infantil l’any passat.