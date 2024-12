La ciclista lleidatana Ares Masip explica l'agressió sexual que va patir: “he trencat el silenci”

“Hola, soc Ares Masip, ciclista de muntanya, i el 2023 vaig ser abusada sexualment al pàdoc de la Copa del Món per part d’un corredor.” Així comença aquesta ciclista lleidatana la seua narració, en el seu perfil d’Instagram, de la menyspreable agressió que va patir l’any passat mentre disputava una competició de la Copa del Món a Àustria. Explica que ha volgut fer-ho públic ara perquè “desgraciadament aquestes situacions són molt més freqüents del que ens pensem. Trenco el silenci perquè crec que és possible construir una societat més justa i més segura. Ja n’hi ha prou de tanta impunitat”, conclou en el seu perfil d’aquesta xarxa social després de detallar el que li va ocórrer aleshores.

En declaracions a SEGRE, va explicar que “he aconseguit la reacció espontània de molta gent. El suport que he rebut al llarg de tot el dia ha estat brutal”, i va afegir que “espero conscienciar la gent, que els agressors s’ho pensin dos vegades abans de fer-ho i ajudar que això canviï. Que altres noies se sentin identificades i facin el pas per denunciar-ho”.

Ares Masip assenyala que “l’esport hauria de ser un entorn segur i en el ciclisme també passa. Això m’ha portat a trencar el silenci. Hi ha més agressors al pàdoc i qui em va agredir ho ha fet més vegades”, explica aquesta esportista nascuda a Lleida fa 29 anys i que ara resideix a Andorra.

Ares Masip ha denunciat el cas davant dels Mossos d’Esquadra i també davant de la Unió Ciclista Interacional (UCI), organisme al qual demana que prengui mesures disciplinàries contra el seu agressor. “Haurien de retirar-li la llicència”, explica. En el vídeo que va penjar en el seu perfil d’Instagram afegeix que “la cursa havia estat molt llarga i jo feia hores que estava dormint a la meua furgoneta. Ell va venir de matinada i va intentar forçar-me per tenir relacions sexuals. M’hi vaig negar des del primer moment i ell no parava de refregar-me el penis pel cos”.

L’agressor li va demanar que la deixés entrar perquè va al·legar que tenia l’hotel molt lluny. “Li vaig dir que d’acord, però només a dormir”, encara que afegeix que “quan va pujar al llit estava nu”. “Va intentar fer-me petons i no parava d’insistir”, afegeix Masip en el seu vídeo. “Jo li demanava que parés, que no volia. Va arribar un moment en què vaig voler cridar, apartar-lo i marxar i em va tapar la boca, em va agafar pels braços i va estar repetint que em violaria mentre intentava despullar-me”.

Finalment, l’agressor va sortir de la furgoneta. “Espero que el procés judicial tiri endavant i confio que es faci justícia”, conclou.

La Federació Andorrana de Ciclisme, a la qual pertany, va emetre un comunicat de suport a Masip i de rebuig dels fets.

Esport Femení Lleida diu que aquest cas marcarà “un abans i un després”

Carme Cabanillas, presidenta de l’associació Esport Femení Lleida, va mostrar ahir tot el seu suport a la ciclista lleidatana i advoca per fer públics tots els casos de violència sexual que es donin en l’esport, convençuda que “aquest cas marcarà un abans i un després”.Cabanillas va explicar que, a la seua associació, “no hem rebut denúncies per una situació com la que ha viscut aquesta noia. Sí que ens han arribat queixes per l’ús de llenguatge sexista, de diferent tipologia, però no hem tingut constància a Esport Femení Lleida d’un cas com aquest”.

Creu que el fet de fer-ho públic pot servir també de “prevenció” davant de situacions similars i defensa que, passi el temps que passi, s’ha de denunciar. “De vegades la víctima no ho denuncia perquè està en competició o no està preparada per fer-ho, però cal acabar amb aquestes situacions i si es donen casos, sigui de la tipologia que sigui, han de sortir a la llum, perquè això ajuda que les coses canviïn”. Entén que les víctimes han d’estar protegides i el fet que es facin públics casos de violència sexual també ajuda a conscienciar les persones sobre el fet que s’han de denunciar i que cal eliminar completament aquestes situacions.

