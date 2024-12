El Lleida torna a deixar escapar una victòria a casa (1-1)

El Lleida CF ha sumat el quart empat consecutiu en Lliga després de deixar escapar una nova victòria al Camp d'Esports contra el Torrent (1-1). El conjunt blau s'ha avançat en el marcador amb un gol de Fran Pérez al minut 24 en una bona primera meitat, però no ha sabut mantenir l'avantatge a la segona part, on el Torrent ha fet una passa endavant i ha aconseguit empatar amb un gol obra de Chavarría.

La igualada suposa una nova oportunitat perduda per empatar amb el Sabadell al capdamunt de la taula, ja que el conjunt arlequinat també ha empatat en el derbi vallesà (0-0) contra el Terrassa i, com el Lleida, també encadena quatre empats i segueix amb dos punts de marge sobre el conjunt blau, que manté la segona plaça tot i que ara el Sant Andreu el podria superar si suma tres punts contra l'Europa en el partit pendent de finalitzar.

A més de la decepció pel resultat, el Lleida ha sumat una altra mala notícia, amb l'expulsió al temps afegit de Diego Iglesias, que tornava a l'onze titular blau ja superada la seva lesió i, després de ser el més destacat de l'atac lleidatà durant la majoria del partit, ha vist la vermella directa per una agressió, que el farà ser baixa per la propera jornada, una més pel castigat atac lleidatà.

Després d'un inici de tempteig i un Torrent defensant-se prop de la seva àrea, Fran Pérez ha tingut la primera ocasió al minut 23, un minut abans d'aconseguir 1-0 rematant al segon pal una centrada d'Iglesias pentinada per Lledó.

Amb el gol a favor, el conjunt blau ha reclamat un possible penal per unes mans dins l'àrea d'un jugador del Torrent després d'una rematada d'Òscar Rubio. Tot i el domini blau, el Torrent ha estat a prop d'aconseguir l'empat, amb una volea de Christian que s'ha perdut fora per poc.

El conjunt valencià ha fet canvis al descans per intentar tenir més presència en atac i ha aconseguit generar molta més sensació de perill que al primer temps. Tanmateix, això també ha deixat espais a l'esquena de la seva defensa, que han provocat fins a tres ocasions clares de Diego Iglesias.

La primera l'ha tingut al minut 50, obligant a l'aturada de Pablo García, a qui tampoc ha pogut batre en una altra acció de molt perill al 60, amb una rematada que ha sortit desviada quan tenia tota la porteria per ell. L'últim intent d'Iglesias ha estat en un xut que buscava el segon pal però que també s'ha perdut fora.

Després de perdonar el 2-0, el conjunt blau ho ha pagat car, ja que ha encaixat l'empat de Chavarría, en una rematada de cap sol dins l'àrea on ha pogut posar l'1-1 definitiu, ja que l'empat ha suposat un gerro d'aigua freda pels blaus, que tampoc han pogut generar ocasions clares abans del final, on s'han quedat amb 10 per l'expulsió d'Iglesias.