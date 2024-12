El Lleida traslladarà tota la seua base al Terraferma

El Lleida traslladarà tots els seus equips de la base als camps de futbol de l’escola Terraferma i ho farà en dos torns; a partir del gener des de l’equip cadet B fins a les categories menors, i la temporada que ve els tres juvenils i el cadet A, completant així les 15 plantilles amb les quals compta actualment el club en la seua base. Aquest és l’acord al qual han arribat el Lleida CF i el col·legi Institució Lleida-Terraferma per un període de 10 anys.

L’adjunt a la presidència del Lleida, Marc Torres, va destacar que “l’acord reforça l’aposta del club pel seu futbol base al garantir l’ús, amb caràcter exclusiu, del complex esportiu de la Institució Lleida-Terraferma i que la gent vegi que tenim un projecte a llarg termini”, després que no arribés a bon port la pretensió del club de construir una ciutat esportiva a Gardeny a l’oposar-s’hi la Paeria. “És un dia molt important el d’avui i és un acord vital per a nosaltres perquè hi ha un dèficit d’instal·lacions”, va remarcar Torres, que va voler deixar clar que els convenis de col·laboració amb Gardeny i Bordeta, a les instal·lacions del qual es reparteixen els equips de la base blava, “seguiran igual”. Per la seua part, Núria López, directora de la Institució Lleida-Terraferma, va anar més lluny i va qualificar l’acord d’“històric perquè el Lleida és un club que ens representa i que tots portem al cor”.

El col·legi compta amb un camp de futbol 11, convertible en dos de futbol 7, i els vestidors podran ser utilitzats pels jugadors de la base blava, tant per portar a terme entrenaments com per jugar els partits. El col·legi també està construint un nou camp de futbol 7, un altre de futbol 5 i ampliarà el nombre de vestidors. “Tot això permet al primer equip del Lleida CF disposar d’un camp de gespa artificial de primer nivell i treballar de manera centralitzada, unitària i dignificada en totes les etapes formatives per aconseguir impulsar el talent local”, va assenyalar el director esportiu Raúl Fuster. “És un salt de qualitat per als nostres equips”, va recalcar la directora general Marta Pereira. La base del Lleida compta amb un total de 250 nens i una nena repartits en quinze equips, des de juvenils fins a debutants.

L’exjugador de la UE Lleida Diego Cocca entrenarà el Valladolid

L’argentí Diego Cocca, exjugador de la UE Lleida, serà el nou entrenador del Valladolid, a falta de l’anunci oficial del club val·lisoletà. Serà la seua primera experiència com a entrenador a Europa.Cocca és un rodamon del futbol, com a jugador i com a tècnic. Va jugar al Lleida onze partits en la temporada 1996-97 a les ordres de Txetxu Rojo, a més de fer-ho al seu país i a Mèxic. A la banqueta ha dirigit Independiente, Godoy Cruz, Gimnasia de La Plata, Huracán, Defensa y Justicia, Rosario Central i Racing. A Mèxic va entrenar Santos Laguna, Tijuana, Atlas i Tigres. El seu paper al país nord-americà el va portar a fer-se càrrec de la seua selecció l’any passat, però només va durar quatre partits. Cocca va dirigir també el Millonarios colombià.