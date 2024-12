La pujada a la Seu Vella de Lleida reuneix uns 600 atletes en la 43 edició

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Al voltant de sis-cents atletes es van plantar ahir als peus de la Seu Vella per conquerir, un any més, l’emblemàtic monument lleidatà. La Pujada a la Seu Vella, la competició atlètica més veterana de la ciutat de Lleida, va celebrar l’edició número 43 i ho va fer vencent el fred, la boira i els que probablement són els 10.000 metres més durs del calendari atlètic lleidatà, amb la pujada final que li dona nom. Paula Mata i Alberto Puyuelo van ser els guanyadors de la carrera, en una jornada que es va completar amb la caminada popular, que es va incloure per primera vegada el 2016.

Joan Moraño, fundador i organitzador de la cursa, es mostrava molt satisfet al final de la jornada. “Ha sortit tot molt bé i hem rebut nombroses felicitacions per part d’atletes que venen des de diferents punts de Catalunya”, va explicar. “És un escenari magnífic que atreu molts atletes i és també, al ser una prova clàssica, molt apreciada pels atletes”, va afegir.

El podi femení el va encapçalar Paula Mata, del CD Mataesport. Va ser la més ràpida amb un temps de 37:57. La va seguir Emma Carreras, del Coetus Triatló Lleida, amb 39:12, i va completar el podi Ahlam Elkakdi, de l’UA Terrassa, que va firmar un temps de 39:35.

En la carrera masculina es va imposar Alberto Puyuelo, del Running Zaragoza, amb un temps de 32:36, mentre que el segon lloc va ser per a Bah Muhammad Lamin, de l’AA Xafatolls, amb 32:58. Va completar el podi l’independent Roger Mirabet, amb 33:08.

Un any més, la Pujada a la Seu Vella va ser solidària amb La Marató de TV3, que es va celebrar ahir i que aquesta ocasió està dedicada a les malalties respiratòries. Una part de les inscripcions va ser destinada a aquest programa solidari. Abans de donar la sortida es va guardar un minut de silenci en memòria del pare de l’atleta Miquel Solé.

La Pujada a la Seu Vella va disputar la primera edició el 1981 i tan sols s’ha deixat de celebrar en dos ocasions. El 2001 va ser a causa d’una gran nevada que va caure a la ciutat i el 2020, arran de la pandèmia de covid.