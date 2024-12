Sense reacció

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida continua sense trobar la reacció i ja encadena cinc partits sense guanyar després de caure ahir per 1-0 davant de l’Espanyol B, que supera els lleidatans a la taula i els fa caure de la tercera a la sisena plaça, fora del play-off per un punt i a cinc del Sant Andreu, nou líder arran de l’empat del Sabadell contra el Badalona Futur (1-1). Després dels últims quatre empats, un solitari gol d’Almansa en el minut 3 va trencar la ratxa invicta dels blaus fora de casa i la de vuit encontres sense perdre en global.

El matx no va poder començar pitjor per als interessos lleidatans, que van encaixar un gol en la primera jugada de perill rival. En el minut tres, Thymos va trobar un buit a la banda dreta i dins de l’àrea va fer l’assistència perquè Almansa definís a plaer (1-0).

A partir del cop, el Lleida va començar a insistir en atac, arribant amb comoditat a la frontal de l’àrea però sense claredat en les últimes decisions. Òscar Rubio hauria pogut fer l’empat en el minut 10 al rematar un córner, però el seu cop de cap ajustat al pal va ser repel·lit pel porter.

Després d’un primer quart d’hora frenètic, el duel va abaixar pulsacions fins a arribar al descans sense registrar cap ocasió destacable amb el Lleida com a lleuger dominador.

El segon temps oferia una reacció visitant, principalment amb el canvi d’Adri Gené per Estacio, que no havia estat encertat en les seues accions en atac. Amb la pilota una altra vegada en joc, la realitat va ser molt diferent de les expectatives lleidatanes. Els de Marc Garcia van sortir a buscar l’empat monopolitzant la possessió i vivint en camp contrari. Tanmateix, les ocasions no eren presents ni per a un equip ni per a l’altre. El Lleida va intentar fer mal a pilota aturada, amb tres córners seguits passada l’hora de partit. Els dos primers van estar a punt de trobar Quadri com a rematador. En el tercer córner, Fuentes es va trobar sol en el punt de penal però la rematada se’n va anar desviada.

A partir d’aquí, el filial espanyolista es va tancar enrere cedint, encara més, el protagonisme als blaus, que tocaven en camp contrari però sense arribar a l’últim terç de camp. Precisament quan ho van aconseguir, els lleidatans van reclamar dos penals. El primer per unes mans que l’àrbitre no va considerar punibles i a més van provocar una groga per protestar a Marc Garcia.

La segona acció polèmica va arribar quan Unai va caure dins de l’àrea però el col·legiat va afirmar que el defensa blanc-i-blau havia tocat, presumptament, la pilota abans que al jugador. Els últims minuts van ser espessos. L’Espanyol B jugava més amb el temps que amb la pilota, ja que múltiples jugadors blanc-i-blaus es van llançar a terra aparentant molèsties. Les interrupcions només van suposar un afegit de sis minuts en què el Lleida no va poder generar cap ocasió de perill per aconseguir, almenys, l’empat.

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, es va mostrar afectat per la derrota al declarar que “en la primera i única acció de perill rival s’ha decidit el partit” i afegir que “hem estat superiors, he de felicitar els meus jugadors, que s’han buidat i ho han donat tot per, almenys, aconseguir un empat. Està clar que la derrota no és justa”.

El tècnic va destacar que “no hem perdut per culpa dels àrbitres, però sobre els possibles penals hi ha unes mans que em semblen molt clares”. “Jo crec que és dels penals més clars d’aquesta temporada i això que el llistó està molt alt.”

L’alzirenc va afirmar que “l’equip també es veu perjudicat per l’estat físic; un exemple d’això ha estat que Adri Gené ha entrat de suplent”, i va concloure dient que “vull demanar perdó a tota l’afició que ha vingut fins aquí per animar-nos”.

Per la seua part, el porter Iñaki Álvarez va recordar que “l’acció del gol et castiga molt, a més és dur perquè no han tingut cap altra ocasió clara, hem d’estar més atents en els inicis de partit”. “Les baixes no ens han de servir com excusa”, va afegir.

Finalment, Adri Lledó va explicar que “hem de fer autocrítica, les sensacions no han estat bones”. També va afirmar que “sabem que això és molt llarg, encara queda moltíssim i això es decidirà per detalls, la clau és seguir units i fer-nos forts a casa”.