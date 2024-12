El Hall of Fame del tenis català compta amb una altra figura rellevant de Lleida

Publicat per Agències REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Hall of Fame del tenis català, un espai dins del Museu del Tennis Català que es va inaugurar fa dos anys, compta amb una altra figura rellevant de l’esport de la raqueta de Lleida. Es tracta de Josep Tutusaus, natural de Sitges i que durant una dècada, entre principis dels 80 i principis dels 90, va ser entrenador i va dirigir l’escola del Club Tennis Urgell. Va ser el millor moment de l’entitat de tota la seua història i l’època daurada del tenis lleidatà, una cosa que “ja no es tornarà a repetir”, reconeix Tutusaus.

Conchita (a dalt a l’esquerra) i Àvila (a baix, la segona).

Sota la seua direcció, l’Urgell va col·leccionar durant anys diversos títols d’Espanya i de Catalunya individuals en gairebé totes les categories de base, trencant l’hegemonia d’entitats molt més potents econòmicament com l’RCT Barcelona o el CT Barcino. Per les seues mans van passar les millors raquetes lleidatanes del moment, entre elles els lleidatans Neus Àvila, Albert Costa i Ana María Segura, i també l’aragonesa Conchita Martínez, després de convèncer el pare de la guanyadora de Wimbledon perquè entrés a l’equip de l’Urgell.

“Vam conèixer Conchita en el torneig Manuel Alonso que es feia al CT Urgell. Era un Campionat d’Espanya infantil i aleví que van guanyar alumnes nostres, Ana Mari Segura, que va derrotar a la final Arantxa Sánchez Vicario, i Neus Àvila, que va eliminar Conchita en quarts de final. Llavors ja vaig veure que tenia un potencial enorme i vam contactar amb el seu pare, i a la setmana següent es traslladava a Lleida, a casa de Neus Àvila.

Josep Tutusaus, durant l’acte en el qual va ser nomenat membre del Hall of Fame.

Així va començar”, relata Tutusaus. Després del seu pas per l’Urgell, el tècnic barceloní es va traslladar a la capital catalana i durant dos dècades va estar vinculat al CT Barcelona, primer com a director de l’escola i després com a director tècnic. Tutusaus és el primer entrenador vinculat al tenis lleidatà que entra al Hall of Fame del tenis català, on ja figuren Albert Costa i Neus Àvila, així com Conchita Martínez. “És un reconeixement a tota una vida esportiva, és un orgull que t’ho reconeguin”, va assenyalar Tutusaus, de 75 anys, que va deixar d’entrenar als 63.