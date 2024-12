Louzán, condemnat per prevaricar, president de la Federació Espanyola

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El futbol espanyol es va decantar per l’opció del gallec Rafael Louzán per presidir la Federació Espanyola (RFEF), en unes eleccions que van complir els pronòstics amb la seua victòria clara sobre el valencià Salvador Gomar i la retirada a última hora de la candidatura de l’extremeny Sergio Merchán.

Louzán està condemnat a set anys d’inhabilitació per prevaricar. L’expresident de la diputació de Pontevedra pel PP està pendent del recurs que va presentar davant del Tribunal Suprem, que abordarà la qüestió el proper 5 de febrer. El CSD també estudia impugnar la seua elecció.

Tot just una hora abans del començament de l’assemblea, la Comissió Electoral no va confirmar la retirada de Merchán que deixava servit el mà a mà entre Louzán i Gomar. Va guanyar Louzán per 90 vots davant 43, 4 en blanc i un nul. Els 138 assembleistes presents –hi van faltar l’entrenador de l’Oviedo, Javi Calleja, i els futbolistes Pedro Alcalá, capità del Cartagena, i Toni Lato, del Mallorca–, van secundar la proposta de canvi de Louzán, que dies abans va assenyalar a Gomar com la continuïtat del model de Luis Rubiales. “Passada l’elecció, tornem a ser tots part del mateix equip”, va dir Louzán, que va assegurar que la “transparència” acompanyarà el seu mandat.