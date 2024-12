Al Dakar amb ambició

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Eduard Pons, de nou amb Jaume Betriu com a copilot, afronta amb més ambició la seua segona participació en el Dakar, segons va revelar ahir el lleidatà durant la presentació de l’equip a Barcelona. El fet d’arribar com a campió del món FIA de Bajas en la categoria Challenger i tercer absolut, li permet partir amb el cartell de favorits i no va ocultar que l’objectiu és acabar al top 5. “Correm amb un vehicle 100% nou, amb totes les evolucions clau provades i desenvolupades pel mateix Nasser Al-Attiyah. Si som regulars, crec que estar entre els cinc primers és una meta realista”, va explicar.

En aquesta ocasió, Pons Rallysport comptarà amb el suport de Nasser Racing, l’estructura del pluricampió Nasser Al-Attiyah, a la qual s’ha unit a la part final de la seua exitosa temporada. Després d’un 2024 carregat de quilòmetres i aprenentatges en escenaris internacionals, l’equip ha treballat intensament per polir cada detall de cara a la 47a edició del Dakar.

El Taurus T3 Max es perfila com una de les màquines més competitives a Challenger, amb la fiabilitat i les millores introduïdes després de la campanya 2024. “Amb aquesta unitat, en el desenvolupament de la qual ha participat el mateix Nasser Al-Attiyah, la garantia de tenir èxit augmenta considerablement. És una estructura que té una mentalitat guanyadora i gaudeixo molt des que piloto un Taurus de l’equip”, va afegir.

“Hem de començar la carrera de forma més conservadora per no forçar la mecànica la primera setmana i anar augmentant el ritme al tram final. Les primeres etapes seran molt complicades. El terreny és molt dur i rocós i, a més, la segona serà de 48 hores, a la qual seguirà l’etapa marató. Aquest serà un punt crític en el qual, una vegada superat i arribat a la jornada de descans, podrem anar més relaxats”, va valorar.

Eduard Pons, CEO d’una empresa dedicada a la indústria agroalimentària especialitzada en oli i vi, afegeix que compaginar aquesta faceta amb l’automobilisme no sempre és senzill: “El Dakar exigeix un compromís màxim, igual com la gestió empresarial. La meua família és clau en aquest equilibri, perquè entén la meua passió per l’esport i també està involucrada en el negoci.”