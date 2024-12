El Lleida, amb més derrotes que triomfs a casa el 2024

Fuentes condueix la bimba per la banda durant un partit. - JORDI ECHEVARRIA

A més de certificar l’eliminació de la Copa Catalunya, la derrota de dimecres davant del Sabadell (1-2) va assegurar que el Lleida tancarà el 2024 amb més derrotes que victòries al Camp d’Esports en l’any natural. El xoc davant del Sabadell va suposar el novè partit perdut del conjunt blau a casa de l’any, per la qual cosa ni amb una victòria aquest diumenge davant de l’Andratx (12.00) no podria igualar el balanç, ja que el nombre de victòries és de set, mentre que quatre partits han acabat en empat.

De les nou derrotes en partits oficials, sis han estat a la Lliga regular, davant d’Hèrcules, Badalona Futur, Europa i Sant Andreu la temporada passada –totes per 0-1– i a la present contra el Sabadell (0-1) i l’Alzira (0-2). A més, el conjunt lleidatà també va caure per 0-1 al duel de play-off davant del Ieclà –que va acabar suspès per l’impacte d’una botella en el delegat visitant– i aquesta campanya va perdre a la Copa del Rei davant del Barakaldo (1-3) i aquest dimecres a la Copa Catalunya.

En canvi, les victòries han estat totes a la Lliga regular, on el Lleida ha sumat menys del 50% de punts en joc com a local –concretament un 49%–, amb 25 punts sumats dels 51 totals que hi havia en joc, abans de completar el 2024 diumenge, amb la possibilitat de superar el 50%.

Des del 2011, l’altre únic precedent en el qual el Lleida va tancar l’any amb més derrotes que victòries al Camp d’Esports va ser el 2019, quan en va encaixar vuit i els triomfs es van quedar en set. Tanmateix, el 2022 el nombre de triomfs, derrotes i fins i tot empats va ser el mateix (6).

Tanmateix, les dades d’aquest 2024 contrasten notablement amb les del 2023, quan el conjunt blau va guanyar 12 dels 17 partits a casa, amb 10 triomfs seguits.

Presentació de la base abans del Lleida-Andratx

El club aprofitarà l’últim partit a casa de l’any per celebrar la presentació de la base del club, que arrancarà a les 10.30, una hora i mitja abans de l’arrencada del partit davant de l’Andratx (12.00). A més de presentar la base blava, el partit de diumenge estarà dedicat a l’associació Lleida Pels Refugiats. Per això, si algú porta un litre d’oli d’oliva als punts de recollida de l’estadi en la prèvia del partit –que s’entregarà a l’esmentada associació–, tindrà una entrada gratuïta a escollir entre les zones de Gols, Lateral i Tribuna.