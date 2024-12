El Cadí vol guanyar avui a Ferrol un altre rival directe

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Era una victòria desitjada i necessària, la que vam aconseguir davant de l’Araski.” Així s’expressava el tècnic del Cadí la Seu, Isaac Fernández, abans d’afrontar l’últim desplaçament de l’any, i un dels més llargs de la temporada, a la pista del Baxi Ferrol (12.30), el seu rival d’avui. I és que el conjunt urgellenc intentarà donar continuïtat a la victòria de dissabte passat davant de l’Araski per superar així un altre rival directe a la classificació de la Lliga Femenina. De fet, el Ferrol està un lloc davant del Cadí i ocupa la desena plaça amb un balanç de 5-7, una victòria més que el bloc d’Isaac Fernández, que està amb 4-8. Cal tenir en compte que la passada jornada les gallegues van perdre d’un sol punt (73-72) en una pista complicada com la del Casademont.

Isaac Fernández va voler deixar clar que abans de posar fi la passada jornada a la mala dinàmica que portaven, “els ànims tampoc no estaven tan malament en aquell sot de sis derrotes, que no són sis setmanes, perquè crec que s’ha de contextualitzar com van ser les derrotes. Però evidentment les setmanes després de guanyar tothom està més receptiu i més alegre. Incidim molt en els aspectes bàsics que és el que ens va donar la vida davant de l’Araski”, va explicar el tècnic. Va afegir que “hem reforçat el que fèiem bé en aquells moments que ens en anàvem de 10, 12 o 18 punts com el dia del Joventut i hem analitzat què passava” per no repetir errors.

Sobre el rival d’avui, l’entrenador va assenyalar que “el Ferrol és un equip que porta temps jugant bé, que ve de passar ronda a la Eurocup i a més de forma molt clara i que tenen una manera molt particular de jugar i serà un partit complicat, com sempre”.

En el conjunt gallec destaca la pivot irlandesa Claire Melia, la base Ángela Mataix i l’ex-Cadí i aler catalana Gala Mestres.