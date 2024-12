Dos punts que volen

El local Aleix, autor del gol de l’empat, porta la pilota perseguit per un jugador egarenc. - JOAN BOVÉ

El Balaguer i el Natació Terrassa van firmar taules (1-1) en un partit amb dos parts ben diferenciades i en el qual el vent va ser un dels protagonistes. El primer temps va estar dominat per l’equip visitant que, amb el vent a favor, primer es va avançar amb un gran gol de Lao en el minut 13 i després va gaudir de dos ocasions en trets llunyans en els quals Peguero va estar encertat per evitar que la diferència en el marcador no fos més àmplia.

A partir del 0-1 els visitants es van tancar a la seua àrea i van intentar jugar al contraatac, beneficiant-se del factor vent per crear problemes a la pressió alta del Balaguer.

A la segona meitat, van canviar les tornes i el Balaguer va dominar de principi a fi amb infinitat d’ocasions que unes vegades el travesser i d’altres el porter del Terrassa van evitar el gol.

Aquest va arribar en el minut 82, obra d’Aleix León, un dels millors jugadors del xoc. Després de l’empat, el Balaguer va continuar buscant el gol que li donés la victòria, però els minuts van anar passant i el resultat ja va ser inamovible.

Una vegada finalitzat el partit d’ahir, l’entrenador del Balaguer, Josete, va indicar que “l’empat queda curt. En el primer temps hem tingut poques opcions amb el vent en contra i ells han jugat bé i han tractat bé la pilota”.

Sobre el desenvolupament del segon temps, Josete va afegir va puntualitzar que “la segona part ha estat absolutament nostra, amb moltes ocasions i tan sols hem sumat un punt que sap a poc”.

Per finalitzar, el tècnic va comentar que “hem fet prou mèrits per quedar-nos amb els tres punts”.

L’Artesa de Segre va caure derrotat en la visita a Barcelona davant d’un Parc que va tenir més encert en la rematada. Ander va fer l’1-0 per als barcelonins en l’única ocasió clara de la qual van disposar. L’Artesa, que es va mostrar imprecís i descentrat, va disposar de dos bones ocasions que no va poder aprofitar.

Als quatre minuts de la represa el local Zeiss va marcar el 2-0. Els de Pau Prior es van veure perjudicats també per un mal arbitratge que va ometre dos clars penals dins de l’àrea del Parc. L’Artesa no va deixar d’intentar-ho però el marcador ja no es va moure.

El Juneda es va imposar al Guineueta (2-3) en un partit igualat i amb alternatives en el marcador, i es va emportar els tres punts davant d’un rival en la lluita per evitar el descens de categoria. El Juneda es va avançar en el primer minut de joc amb un gol de Barrufet (0-1). Els locals van empatar de penal al 13 i a l’inici de la segona meitat el Guineueta es va posar al davant (2-1), però Sans va restablir la igualtat en el 65 (2-2) i poc abans del final Cabal va marcar el 3-2 definitiu.

El Borges va apartar el Júpiter del liderat del Grup II de Primera Catalana a l’aconseguir un meritori empat (2-2). Els locals van trencar molt aviat l’empat inicial gràcies a un gol de Bassols als dos minuts de joc (1-0).

Tiers va empatar per al Borges als 9 minuts de la represa, però tan sols dos després Genescà va tornar l’avantatge als locals (2-1). Finalment, en el minut 65 Guitart va marcar el 2-2 amb el qual va acabar el xoc.