Cinc podis lleidatans al Català de Bellpuig

Cinc pilots lleidatans van pujar al podi el cap de setmana al Campionat de Catalunya de base de motocròs celebrat al circuit de Bellpuig. El pilot de Castelldans Jordi Alba (Moto Club Segre) es va emportar l’únic or de la delegació lleidatana, en la categoria MX 85 cadet, mentre que Izan Querol, Aina Arfelis i Zoe Querol es van penjar la medalla de plata i Martí Piera es va emportar un bronze. Alba va guanyar en la seua categoria després d’imposar-se en les dos mànegues, les dos davant de Jaume Pons (100 Emotions EC), que es va emportar la plata. El bronze va ser per al també lleidatà Martí Piera (Moto Club Segre), que va pujar al podi al ser quart a la primera mànega i tercer a la segona, cosa que li va donar avantatge respecte a Azel Albelo, que va ser quart empatat a punts amb ell. En MX85 Juvenil masculí, Izan Querol (Moto Club Segre) va ser segon a les dos mànegues i va quedar darrere de Kevin Colomé (Moto Club El Senglar), el gran dominador. Zoe Querol (Moto Club Segre), germana d’Izan, també va ser plata en MX Femení Open, després de dos segons llocs, darrere d’Anna González (EM Castellbisbal). A més, Aina Arfelis (CE Amics del Motor) va quedar segona en la categoria MX Femení 85, amb Julieta Groci com a campiona.