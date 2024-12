Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, van rebre ahir al consistori Edu Pons, per homenatjar-lo després d’aconseguir el títol a la Copa del Món de Bajas, en la categoria Challenger. L’alcalde va mostrar l’orgull que suposa per a Lleida comptar amb esportistes del seu calibre i va fer extensible el reconeixement Jaume Betriu, d’Oliana i copilot de Pons, que no va poder assistir a l’acte.