El Llista celebra la festa de la base amb 100 jugadors

El Lleida Llista Blava va celebrar ahir per tercer any consecutiu el seu Torneig de Nadal, una festa de la base en la qual els més petits es van enfrontar entre si. Aquest any el club va haver de buscar un escenari alternatiu perquè l’Onze de Setembre estava inoperatiu, ja que els operaris municipals estaven repintant les línies de la pista, per la qual cosa l’esdeveniment es va traslladar al pavelló de la Bordeta. Un total de 105 jugadors dels 130 que té actualment el club a la base van prendre part en una competició batejada com Pons Roller Hockey Cup.

Tots els participants es van repartir en setze equips en funció de la seua edat, la meitat dels quals competint sota el nom d’Arbequina i l’altra meitat amb el de Koroneiki, dos varietats d’olives al·lusives al patrocinador aquest any de l’equip d’OK Lliga, Pons. Es van disputar un total de vuit partits i cada victòria valia un punt, amb la finalitat d’atorgar un campió final i perquè hi hagués certa competitivitat entre ells. Al final de la competició tots els assistents van poder berenar i els jugadors van rebre com a obsequi un pòster amb la foto del seu equip.

Per una altra banda, el club organitza els dies 27 i 28 de desembre i 2 i 3 de gener unes sessions de tecnificació per a la base en les quals prendran part els jugadors del primer equip llistat.