Detinguda per gravar les seues companyes als vestidors

Els Mossos d’Esquadra van arrestar el 18 de desembre passat una jugadora de 33 anys del Club Hoquei de Sant Jordi de Desvalls, de la comarca del Gironès, acusada d’haver gravat les seues companyes mentre es dutxaven als vestidors.

El club, que competeix a Nacional Catalana, va detallar que la jugadora detinguda era la portera de l’equip i va explicar que, quan van descobrir els fets, van interposar una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra.

Els Mossos d’Esquadra van descobrir els fets a l’infiltrar una agent després de la denúncia

La policia catalana va iniciar la investigació infiltrant una agent de paisà al vestidor. La investigació va acabar amb la detenció per un delicte de revelació de secrets de la dona, a qui van sorprendre amb el mòbil encès al vestidor mentre gravava les seues companyes. A més, posteriorment l’agent va constatar que la detinguda –que va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial– tenia més vídeos guardats al telèfon.

En el seu comunicat, el club va explicar que a inicis de desembre algunes jugadores van tenir la sensació que, quan es dutxaven, la seua companya enfocava el mòbil cap a elles i passats uns dies van decidir posar en coneixement de la situació la policia, que quan es va infiltrar va poder constatar que la dona gravava les companyes mentre es dutxaven.

Fonts del club van afirmar que ningú del club no tenia coneixement dels fets abans que fossin descoberts i es van mostrar disposats a col·laborar amb la justícia per a l’esclariment dels fets. “Volem agrair profundament el suport rebut durant aquesta situació tan complicada”, va recalcar el club, que va condemnar “fermament” els fets i va afegir que entre les jugadores hi havia algunes menors d’edat.