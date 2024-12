Excessiu càstig per a l'Hiopos Lleida

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va sucumbir ahir en el derbi català a Badalona llastat per una mala primera part en defensa i un pèssim encert en atac, amb un 43% en tirs de dos punts i un 24% en triples davant d’un Joventut excels en atac, liderat per un Kassius Robertson letal amb els seus 29 punts. La qualitat va acabar imposant-se en un duel en el qual els de Gerard Encuentra, després d’aixecar gairebé 18 punts en el tercer període (62-60), es van mantenir vius fins als minuts finals de l’últim quart, quan es van deixar anar i van encaixar un parcial de 8-0 en 10 segons per deixar un 92-72 totalment irreal.

Després d’una arrancada igualada (8-8, m4), l’encert de Goodwin a la pintura i les penetracions de Paulí van permetre a l’Hiopos aconseguir una màxima renda de cinc punts superat l’equador del primer període (10-15, m.7). Però tot va canviar radicalment amb la sortida a pista de Robertson i la primera desconnexió dels de lleidatans. El nord-americà va dinamitar ell solet el partit amb vuit punts seguits, inclòs un triple i un 2+1 que, unit a una altra cistella de Kraag, van completar un parcial de 10-0 que va permetre al Joventut capgirar el marcador (20-15, m.9) en tot just dos minuts, obligant Gerard Encuentra a demanar el primer temps mort.

Bropleh juga amb seqüeles de la gastroenteritis que va fer descartar Walden, dos de les referències ofensives

Els lleidatans, que estaven molt desencertats en el tir a diferència dels verd-i-negres, que assolien un 70 per cent en el de dos, van frenar la sagnia al final del quart i van retallar a l’inici del segon amb un 2+1 de Van der Vuurst (22-19), que tornava a l’Olímpic després de la cessió. Però de nou Robertson va treure el fusell per recuperar els sis de renda amb un triple i liderar un altre parcial, ara d’11-2, avalat per dos cistelles seguides des de més enllà dels 6,75 de Guillem Vives. Encuentra no va tenir més remei que parar una altra vegada el partit als dos minuts i mig de la represa, ja que el Joventut estava a prop de trencar el marcador (33-21). La situació no només no va millorar, sinó que va anar a pitjor. La Penya va començar a jugar amb les seues torres i Tomic va fer estralls a la zona lleidatana i Pustovyi a la pròpia amb tres taps gairebé seguits davant de les penetracions dels lleidatans, que continuaven negats des del perímetre. El desavantatge va anar creixent fins arribar als 18 punts (46-28, m.17). L’Hiopos Lleida, amb Bropleh minvat per una gastroenteritis que va deixar fora de combat Walden abans de començar el matx, trontollava, però no es va ensorrar. Un triple de Paulí, el més clarivident ahir, va rescatar el seu equip i els tirs lliures de Bozic i Van der Vuurst, que va afegir un triple des de més de set metres, van permetre retallar la distància a dotze al descans (50-38), un mal menor.

El domini a la pintura, amb Dekker molt encertat, va permetre al Joventut mantenir la renda sobre els 13 punts (60-47, m.25) en l’inici del tercer període, però a partir d’allà l’Hiopos Lleida va començar l’operació remuntada. Un triple de Bropleh i dos tirs lliures de Villar van abaixar el desavantatge a vuit (60-52) i van obligar Dani Miret a demanar temps mort. De res va servir i els de bordeus, acompanyats pel miler de seguidors, van ampliar el parcial fins un 2-13 al final del període que va deixar el marcador en un ajustat 62-60.

Els lleidatans van gaudir de diversos atacs per donar la volta al marcador, però els tirs no van entrar i el Joventut va tornar a agafar avantatge gràcies a dos triples seguits de Robertson (68-63). L’Hiopos, sense joc interior amb què oposar resistència a les torres bessones verd-i-negres, ho va fiar tot al triple, i l’aposta li va sortir fallida. Robertson i Dotson, que va aparèixer després de tres quarts gairebé desaparegut, es van bastar per tornar a situar la renda per sobre dels deu punts (81-70) a falta de poc més de dos minuts per a l’acabament del partit, temps en què els de Gerard Encuentra es van ensorrar del tot, perdent pilotes i permetent als verd-i-negres anotar vuit punts en els últims deu segons que van deixar un escandalós 92-72, un càstig excessiu pel que es va veure en tot el partit.