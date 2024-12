El Lleida dona la baixa a Yeray i Parra a l'espera de reforçar l'atac

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida CF va comunicar, en clau de mercat d’hivern, les dos primeres baixes a l’espera de reforçar la plantilla, en especial respecte a l’atac. Els dos jugadors que ja han rescindit contracte són el defensa central Yeray Izquierdo, que tan sols ha intervingut en 22 minuts a la Lliga repartits en tres partits. Marc Garcia el va utilitzar nou minuts davant de la Penya Deportiva d’Eivissa, vuit davant de l’Espanyol B i cinc davant de l’Andratx.

Yeray, de 21 anys, és un central d’1,85 metres que es va formar en el futbol base de la Damm, des d’on va recalar al Girona B abans de fitxar pel Manresa. Aquest estiu va arribar al Lleida després de jugar 18 partits a l’equip manresà. Aquesta temporada Marc Garcia ha preferit apostar a l’eix central per Solbes, Operé i Fuentes.

El club blau buscarà alternatives per a Guillem Naranjo, Fran Pérez, Unai Garcia i Diego Iglesias

Per la seua part, Dani Parra, de 24 anys, va recalar al Camp d’Esports procedent del Gimnàstic de Tarragona i ni tan sols ha debutat a la Lliga. Iñaki ha jugat tots els minuts (1.620) de tots els partits (18) i el del planter Andreu Lladonosa ha anat més vegades convocat (10) que Parra (8). La baixa de Dani Parra és especialment significativa per deixar lliure una de les fitxes de majors de 23 anys (la resta estan cobertes) per poder incorporar reforços, encara que sub-23 poden arribar sense aquesta premissa. La idea de la direcció esportiva és reforçar l’atac. És a dir, tenir alternatives a Guillem Naranjo i Fran Pérez com a referències i a Unai Garcia i Diego Iglesias en els extrems. Casos com el del colombià Neyder Lozano, lesionat de gravetat des de la passada temporada, seran analitzats. De qualsevol manera, el club ha de valorar les opcions perquè es produeixin més sortides.