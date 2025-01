Èpica remuntada del Milan per arrabassar el títol a l'Inter

Els jugadors del Milan celebren el triomf per 2-3 a la Supercopa. - EFE

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Milan es va proclamar ahir campió de la Supercopa d’Itàlia després d’aconseguir una èpica remuntada a la final contra el seu rival més gran, l’Inter, a qui va superar per 2-3 després d’arrancar el partit perdent per 2-0. L’equip de Sergio Conceiçao, nouvingut a la banqueta milanista, va reaccionar després que el rival anotés el 2-0 a la sortida del descans i va empatar amb gols de Theo Hernández, al 52, i Pulisic, al 80, per acabar guanyant amb una diana d’Abraham al minut 93.