Flick admet l'impacte del cas Olmo: “És clar que ens afectarà”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Hansi Flick va reconèixer ahir que la situació que travessen Dani Olmo i Pau Víctor, sense llicència ara per ara per poder jugar, “clar que afectarà” l’equip, si bé va confiar que contribueixi que el faci ser “més equip”. El tècnic alemany va confessar que “no és fàcil” per a la plantilla que cap dels dos jugadors no puguin ser inscrits. “L’únic que podem fer ara és esperar. És la situació que tenim. Sempre és bo tenir-los tots. Ambdós són jugadors excel·lents, Olmo pot canviar qualsevol partit però ho hem d’acceptar. També és una manera que l’equip estigui més junt i unit”, va comentar.

L’alemany, lluny d’evitar la pregunta sobre les paraules de Raphinha en les quals el brasiler va confessar que s’ho pensaria dos vegades al fitxar pel Barça després del cas Olmo-Pau Víctor’, va fer pinya amb el club i va donar mostres una vegada més de lleialtat a la gestió de Laporta i la seua junta en aquests moments delicats. “No ho sé, el que puc dir és que jo tinc la seguretat que quan jo estava en aquesta situació, conec el club i sé perfectament el que està passant, com d’immens que és aquest club i la gent que és al teu voltant, jo crec que firmaria sí o sí. És una cosa fenomenal, poder treballar amb gent així. Això és fàcil per a mi”, va etzibar un Flick completament convençut del projecte blaugrana.

El tècnic alemany assegura que el del planter està recuperat de la lesió però confirma si jugarà

Flick va confirmar que l’extrem Lamine Yamal és a la seua disposició per tornar a jugar després de la lesió de turmell soferta el 15 de desembre passat davant del Leganés, tot i que no va confirmar si formarà part de l’onze inicial o no. “S’ha entrenat tres o quatre vegades amb nosaltres. Pot ser que jugui o que no, però està llest”, va remarcar el tècnic alemany, que va destacar que “si guanyem títols serà molt important per a nosaltres. Estem llestos per demostrar que estem bé”, va repetir.

El Consell Superior d’Esports (CSD) concedirà la cautelaríssima al Barcelona per inscriure, almenys de moment, Dani Olmo i Pau Víctor, segons la SER. Això significa que, una vegada el CSD faci oficial la seua decisió, tots dos futbolistes tornaran a ser inscrits a LaLiga i estaran a disposició de Hansi Flick. Tanmateix, a consultes de diversos mitjans, el CSD va dir que encara no ha pres cap decisió ferma, mentre que el club blaugrana va apuntar que encara no havia rebut cap notificació oficial però que hi havia optimisme. Aquest dictamen no permetria que Olmo i Víctor participin en el partit d’avui contra l’Athletic a la Supercopa (20.00, Movistar Plus+), que se celebra a l’Aràbia, perquè difícilment arribaria a temps.

Malgrat això, segons va informar el programa El Larguero, no es descarta que puguin jugar a la final del torneig si el Barça aconsegueix classificar-se. És important destacar que aquesta mesura cautelar no implica una autorització definitiva perquè els jugadors disputin el que resta de temporada.

Ara per ara, el CSD ha considerat que les al·legacions presentades pel FC Barcelona tenen una base jurídica sòlida. El club va presentar ahir un informe de 52 pàgines i més de 60 documents que l’organisme avaluarà en detall. Els serveis jurídics del CSD tenen fins a tres mesos per emetre un dictamen final. Mentrestant, Dani Olmo i Pau Víctor podran tornar a jugar amb normalitat al quedar reactivades les seues llicències.

Val a recordar que dissabte passat 4 de gener, la Comissió de Seguiment del Conveni de Coordinació LaLiga-RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol), va rebutjar la petició del club de reinscriure Olmo i Víctor, després que LaLiga els esborrés de la competició l’1 de gener i que ja no poguessin ser alineats en el partit de la Copa del Rei a Barbastre.

La normativa no permet que un club inscrigui un jugador que ha causat baixa en una mateixa temporada, però la RFEF va fer un informe jurídic admetent que la normativa podria no ajustar-se al cas dels dos futbolistes blaugrana. De fet, ja estarien revisant el reglament i és possible que hi hagi canvis en el futur. Aquest informe va ser esgrimit pel Barça com un dels grans arguments en el recurs al CSD per obtenir la cautelaríssima i que puguin jugar.

“Ara m’ho pensaria si venir o no al Barça”

El brasiler Raphinha va assegurar ahir que si ell estigués en un altre club i el Barça volgués fitxar-lo es pensaria si seria “el millor” tenint en compte la situació que estan vivint Dani Olmo i Pau Víctor. “Si estigués en un altre club em pensaria si el millor seria venir al Barça. Quan vaig venir sabia que, per la situació del club, hi havia un percentatge d’opcions de no poder jugar amb aquesta samarreta, però vaig esperar fins a l’últim moment i no em penedeixo de res”, va afegir.

Frenen la moció de censura contra Laporta

La moció de censura contra Joan Laporta que tenia previst activar l’exprecandidat Jordi Farré va quedar paralitzada. Un dia després d’anunciar que activaria el mateix procés que el 2020 va tombar Josep Maria Bartomeu, Farré no es va presentar ahir a les 9.30 hores a les oficines del Camp Nou, ja que el soci que inicialment recolzava la seua postura, Marc Cornet, va rectificar la decisió inicial.