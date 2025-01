El Mangraners demana uns vestidors a la Paeria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acompanyat del regidor d’esports Jackson Quiñónez, va visitar ahir les instal·lacions del CD Mangraners, on el president Luis Díaz i altres membres del club els van traslladar la necessitat de comptar amb uns vestidors. “El tema és que som l’únic club que no té vestidors. Els que hi ha són els de les piscines que són al costat del camp de futbol i els que hi ha vells són els del pavelló”, va explicar Luis Díaz a aquest diari.

Els representants municipals es van mostrar comprensius amb la problemàtica i van prometre als membres del CD Mangraners que en construirien uns de nous a la zona, encara que sense precisar quan podran comptar amb el finançament per poder executar les obres. Larrosa i Quiñónez van aprofitar també per veure els entrenaments de la base del Mangraners.