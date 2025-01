El Borges venç de nou sis jornades després

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Borges va golejar ahir el Parc per 6-3 i va posar fi a sis jornades sense guanyar, en les quals havia cedit quatre empats i patit dos derrotes. L’anterior victòria de l’equip de les Garrigues s’havia produït el 3 de novembre al camp de la Pirinaica (1-2) i a casa l’últim triomf datava de la jornada 4, el 12 d’octubre, al derrotar el Gimnàstic Manresa per 1-0. Era l’única victòria a casa del Borges fins ahir. D’aquí la gran alegria del seu tècnic Sergi Reig. “Veníem d’una mala dinàmica de resultats, que no de joc, però davant del Parc hem sortit plantejant el duel sent més verticals del que és habitual per sorprendre’ls. Estàvem molt conscienciats de la importància de guanyar aquest partit perquè ara els tenim a set punts, ja que són l’equip que marca la ratlla del descens”, va explicar el tècnic lleidatà. Reig va assenyalar que l’encontre havia estat condicionat “pel vent” i que el Parc amb prou feines els havia inquietat. “Han marcat el 3-1 d’un penal que s’ha inventat l’àrbitre, però hem reaccionat bé”, va concloure.

El Juneda, cuer del grup, va caure derrotat contra el quart classificat, l’Igualada, en un partit en què els locals van estar a punt d’empatar després d’anar amb un desavantatge de 0-3, informa Antoni Bonet. A més, el Juneda va tenir l’ocasió d’avançar-se al marcador al minut 8 gràcies a un penal, però el porter visitant va endevinar la intenció d’Oriol Masbernat i el va aturar. Va ser un duel amb una part per a cada equip. En la primera, l’Igualada amb prou feines va deixar respirar els locals, exercint un domini que es va plasmar en un 0-3 que, poc abans del descans, es va convertir en 1-3 gràcies a Oriol Masbernat. A la segona part, el Juneda va marcar de seguida el 2-3 per mediació de Pifarré i va disposar d’ocasions d’Oriol i Fofana que haurien pogut empatar el duel.