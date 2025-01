El Lleida deixa escapar 2 punts davant la SD Ibiza (2-2)

Publicat per GUILLEM MONTARDIT Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb un clar domini de la SD Ibiza que, tot i tenir el control de la pilota, no ha generat perill al Lleida. Marc Fuentes ha vist la primera targeta del partit al minut 18. No ha estat fins entrats al minut 20 que el Lleida ha agafat el control del partit. Fruit d’això, Guillem Naranjo ha aprofitat una gran passada d’Iñaki i una desconnexió de la defensa rival per anotar, de vaselina, al minut 24 (1-0). A partir d’aquí, l’equip de Marc Garcia ha jugat més tranquil tot i que les coses se li han complicat al minut 38 quan Mario ha anotat gràcies a una gran passada de Pochettino (1-1). S’han afegit 5 minuts i semblava que els jugadors ja se n’anaven a vestidors quan Diego Iglesias ha forçat l’error de Cruz i ha anotat el segon gol del Lleida al minut 49 (2-1).

La segona meitat ha començat tranquil·la i amb un joc més pausat. Al minut 52 Iker ha vist la groga per aturar un contraatac i l’entrenador ha decidit que era el moment per canviar-lo. Així doncs, han entrat Miguel i Quadri pels dos jugadors amonestats. Tres minuts després, al 55, Perales ha aturat un gran xut de Guillem Naranjo. El Lleida ha intentat mantenir un bon ritme en atac, però l’Ibiza ha aconseguit dominar el mig del camp. Al minut 62, hem vist el debut de Sergio Buenacasa, qui ha entrat substituint a Fran Pérez. El partit s’ha continuat disputant al terreny de joc de l’Ibiza però, en un servei de cantonada realitzat per l’equip balear, Cruz ha aconseguit imposar-se a la defensa lleidatana i posar l’empat al marcador en el minut 82 (2-2). El Lleida ha intentat reaccionar, tot i que amb jugades d’atac molt poc dinàmiques. El partit, doncs ha acabat amb empat a dos al marcador.

El Lleida es veurà les cares davant de l’Atlètic Balears en la propera jornada de lliga a Son Malferit dissabte a les 18:00.