L'AEM torna amb força

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’AEM va tornar ahir a la competició després de l’aturada nadalenca de gairebé un mes amb una demostració de força contra el Balears, un rival que arribava al Recasens a dos punts de les lleidatanes i que no va tenir cap opció de sumar davant d’un conjunt lleidatà que va resoldre el duel per la via ràpida (3-1). Amb dos gols ràpids de María Lara i Noe Fernández passat l’equador del primer temps i un altre de Gestera tot just arrancar la segona meitat, l’AEM va sentenciar el duel amb gairebé tota una part per jugar i es manté cinquè, en play-off, tot i que empatat a punts amb el quart, el Barça B, i a només dos punts del Logronyo, tercer i pròxim rival de l’AEM. La distància respecte als equips fora del play-off també augmenta d’un a dos punts, ara respecte al Cacereño, que és vuitè amb 20 pels 22 de l’AEM, mentre que el Balears queda a cinc, onzè.

Encara sense amb els dos fitxatges, Marilén Delgado i Ari Quintana –perquè no tenien la fitxa activada–, Rubén López va donar continuïtat a l’onze que va guanyar a Huelva abans de l’aturada, amb l’única novetat d’Evelyn. L’AEM tenia clar que la millor manera de crear perill era pressionant la sortida de pilota del rival, que arrisca molt en aquesta faceta i que gairebé ni es va atansar a l’àrea aemista en el primer temps. Malgrat això, va tenir la primera oportunitat en una puntada de Mabel des de gairebé el centre del camp que va fregar el travesser.

Al bàndol lleidatà, qui més perill va crear en el tram inicial va ser Palacios, que va tenir la primera ocasió al minut 3 amb un cop de cap i va anotar un gol anul·lat per fora de joc al 15 en dos jugades d’estratègia. Tanmateix, la més clara del tram inicial a l’AEM va ser per a Noe Fernández, que en un córner ras va aprofitar el primer xut de Loba per rematar per sobre de la porteria.

Però a la tercera va anar a la vençuda per a les lleidatanes. En un altre córner, al 25, la visitant Rojas va treure la bola al primer pal i María Lara va enganxar el rebuig de primeres amb una volea molt més precisa que potent que va significar l’1-0.

El conjunt lleidatà va olorar sang i, només quatre minuts després, Noe Fernández va robar una pilota a Rojas a la frontal de l’àrea rival, va superar la sortida de la portera amb un sol toc i va anotar el 2-0 a pler per allargar el seu esplèndid estat de forma, ja que malgrat ser migcampista encadena tres partits marcant i és la màxima golejadora de l’equip, amb cinc gols. L’AEM va tenir opcions per sentenciar abans del descans, especialment en tres ocasions generades per Gestera, una definida alta per Evelyn, una altra en la qual no va encertar al fer la passada de la mort i en una última rematada de la càntabra que va anar directe a les mans de Blanca.

No obstant, Gestera va trobar l’encert just després del descans, quan va rematar una centrada de Loba al primer pal i va establir el 3-0 que sentenciava el matx i va significar la seua estrena com a golejadora en Lliga.

Amb l’avantatge i gairebé una part per jugar en què podien passar massa coses per als interessos aemistes, el conjunt lleidatà va abaixar una marxa en la pressió i va haver de resistir contra un Balears amb les línies molt avançades. Tot i que Abril i Noe Fernández haurien pogut ampliar la renda al contraatac, el Balears va retallar distàncies a través de Rocío al minut 75 (3-1). L’equip balear va tancar les lleidatanes, però no culminava les seues ocasions davant d’una Laura Martí molt segura, especialment en córners i faltes laterals, una de les millors armes del rival. Els minuts anaven passant i en l’afegit hi va haver fins i tot una tangana que va enterbolir un final de partit molt positiu per a l’AEM, que torna a la competició amb victòria i a més guanya l’average al Balears, ja que a la primera volta va perdre per 1-0 a Palma.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va assegurar que “és molt positiu tornar a la competició amb una victòria”, més encara en un partit que va qualificar com a “clau”. “Ens enfrontàvem a un rival directe, que ara es queda a cinc punts, a més li hem guanyat l’average i després dels resultats d’ahir tenim cert marge”, va afegir l’entrenador, que va reiterar la importància de “començar guanyant i amb bones sensacions”.

L’entrenador va explicar que “després d’una aturada és molt important sortir fort i, malgrat que crec que hem començat bé, a partir del minut 10 hem aconseguit el partit”. Encara que va deixar clar que “estic content amb el rendiment”, va lamentar que “ens ha faltat claredat en tres quarts de camp per sentenciar abans el matx”. De fet, l’entrenador va assumir que “hem sortit del descans sabent que el 2-0 és un resultat que se’t pot complicar i després de marcar el 3-0, inconscientment abaixes una mica la intensitat, però crec que, malgrat el seu gol, mai no ha perillat el resultat”. Finalment, el tècnic Rubén López va destacar que “si volem aconseguir els nostres objectius, tot passa per ser forts aquí a casa, sobretot pel que fa a la defensa”.

Per la seua part, Noe Fernández va restar importància al seu bon moment golejador i va assegurar que “el més important és continuar sumant punts, però evidentment estic molt contenta de poder ajudar amb gols”. A més, va reconèixer que “hauríem pogut sentenciar molt abans, però és positiu tornar amb un bon resultat”.