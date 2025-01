L'Hiopos Lleida demana al Barça la cessió del pivot Nnaji

L’Hiopos Lleida torna a la càrrega per James Nnaji. El pivot nigerià ja va ser un dels objectius prioritaris del club lleidatà durant l’estiu passat per reforçar la posició de center, però llavors el seu elevat salari, uns 400.000 euros bruts, el van portar al Girona, que va pagar més per la seua cessió al Barça malgrat tenir encara en vigor el conveni de col·laboració amb l’entitat blaugrana. Però han passat uns mesos i l’interès per Nnaji s’ha reobert.

El jugador, de 20 anys i 2,12 metres, ha perdut molt protagonisme des que Moncho Fernández es va fer càrrec de l’equip fa un mes, tant que en l’últim partit davant del Baskonia va quedar fora de la convocatòria de dotze. Des que el tècnic gallec va arribar, el nigerià ha jugat una mitjana de vuit minuts per partit, encara que amb minutatges diferents i sempre a la baixa. A la pista del Breogán, on va debutar Moncho com a entrenador, va estar 6 minuts en pista, gairebé 14 a Saragossa, va caure a 9:43 davant de l’Hiopos Lleida, només 3:22 contra el Barça i va quedar sense vestir-se de curt davant dels vitorians.

Aquesta situació ha creat un cert malestar tant en el jugador i els seus agents com en el Barça, que vol que el seu jugador tingui molt més protagonisme. És per això que l’Hiopos Lleida, atenent el conveni de col·laboració que té encara en vigor amb el quadre blaugrana, ha demanat formalment la cessió del nigerià, un fitxatge que, si es concretés, vindria a resoldre els problemes que té Gerard Encuentra en el joc interior, on no compta amb intimidació i poder rebotejador. En els catorze partits que ha disputat fins a la data amb el Girona, Nnaji, que ocuparia plaça de quota de formació com Villar, Paulí, Oriola i Caicedo, ha firmat una mitjana de 5,3 punts, 4,1 rebots i 7,8 de valoració.

D’altra banda, Michael Caicedo, que a la pista de l’UCAM Múrcia va completar el seu millor matx amb l’Hiopos, amb gairebé 20 minuts en pista i aportant 6 punts, 2 rebots i 9 de valoració, va reconèixer que “no és fàcil assumir aquest rol que tinc, però si l’equip necessita això jo ho assumeixo, perquè jugo per a l’equip i no només per a mi. Faré el que necessiti l’equip i el que em demani l’entrenador”, va assenyalar l’aler d’Inca.