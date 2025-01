Un Barça pletòric torna a la Lliga sense marge d'error

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barcelona visita avui (21.00) el Getafe, en el que serà el primer partit de l’any en la competició de Lliga per als de Hansi Flick, que aspiren a continuar amb la bona ratxa després de la consecució de la Supercopa i la victòria davant del Reial Betis a la Copa del Rei, i posar fi així a la mala ratxa de Lliga de cinc dels últims 21 punts contra uns blaus que estan en un bon moment.

A més, el Coliseum és un estadi que se li entravessa en els últims anys al Barça, ja que no hi guanya des del 2019 –tres empats i una derrota–, quedant-se sense marcar en les tres últimes visites.

Per la seua part, el Getafe arriba després de guanyar els seus tres últims encontres, encara que dos han estat a la Copa del Rei, on també ha assolit els quarts de final.

L’entrenador del Barça, Hansi Flick, va assegurar ahir en roda de premsa que el matx d’aquest dissabte davant del Getafe és el “més important” i que no pensa en el partit de Lliga de Campions de dimarts vinent contra el Benfica, a banda de reconèixer que ha parlat de manera “honesta” amb Ansu Fati de la seua situació a l’equip i que ara li correspon a ell prendre una “decisió” sobre el seu futur. “Al que ell em digui, jo li respondré. Seré honest, li diré les coses clares i ja està”, va manifestar. D’altra banda, el tècnic alemany, que va confirmar l’alta d’Andreas Christensen després de cinc mesos lesionat, va assegurar que no reservarà jugadors davant dels blaus pensant en el duel de Champions. “Per a nosaltres sempre el següent partit és el més important. Juguem contra el Getafe i, per tant, pensem vèncer amb el que tenim, i després d’això, ja pensarem en el Benfica”, va indicar. Dels madrilenys va destacar també que només han encaixat 16 gols i tampoc no va revelar qui jugarà a la porteria, una vegada Szczesny ja va complir la seua sanció.

L’Espanyol va aconseguir ahir un triomf vital per a les seues opcions de permanència, al batre un rival directe com el Valladolid (2-1) gràcies a un gol decisiu del nouvingut Roberto Fernández, que es va estrenar a les ordres de Manolo González amb una diana que treu l’Espanyol del descens, a l’espera que l’Alabès, ara divuitè amb 17 punts, visiti avui (18.30) el Betis. En un partit ajustat entre dos equips que arrancaven la jornada en descens, el conjunt blanc-i-blau es va avançar a la mitja hora amb un gran gol de Javi Puado (1-0), que donava avantatge als seus malgrat que el Valladolid estava demostrant millors sensacions. De fet, el conjunt val·lisoletà va aconseguir l’empat en el 57 a través de Javi Sánchez, que va anotar l’1-1 de falta directa. Davant de la necessitat de victòria, Manolo González va anar a l’ofensiva donant entrada a l’últim fitxatge, Roberto Fernández, que va tardar 10 minuts a trobar porteria, amb un gran cop de cap a centrada d’Omar (2-1) per deixar enrere una ratxa de cinc partits sense guanyar.

El Barça allarga l’estada a Montjuïc

El Barça va anunciar ahir que amplia fins al 23 d’abril el passi de temporada per als partits a Montjuïc, després que l’ajuntament de Barcelona donés llum verda a prorrogar el contracte.

Laporta nega “qualsevol vinculació”

Joan Laporta nega tenir “cap mena de participació” en la inversió impulsada pels querellants d’una presumpta estafa aliena al club, motiu pel qual haurà de declarar dilluns, i la va qualificar d’“un nou episodi de linxament”.

Ronald Araujo, prop de renovar amb el club

Després que hi hagués tota mena de rumors amb la seua sortida a la Juventus, Ronald Araujo està a prop de renovar amb el Barça, una vegada ha mantingut converses amb el director esportiu, Deco.