El Lleida busca “guanyar com sigui” l'At. Balears

“No podem esquivar la realitat. Juguem contra un rival directe i estaria enganyant tothom si digués que són tres punts més. Guanyar és clau.” El tècnic del Lleida CF, Marc Garcia, es va mostrar molt clar sobre com afronta el seu equip la visita d’avui a l’Atlètic Balears (18.00), rival que té un punt per sobre, en tercera posició, també immers en la lluita pel play-off, que tanca el Lleida amb 29 punts, cinquè, abans d’iniciar un tram en què s’enfrontarà a la majoria de rivals directes.

“Hem de guanyar sigui com sigui, perquè també ens hi juguem l’average, ja que aquí vam empatar”, va continuar l’entrenador, que va reiterar que “a mi m’encanta jugar contra els equips grans de la categoria”. “Qui lluita sempre vol fer-ho contra els números u i per a mi sempre és un estímul mesurar-me als millors”, va afegir.

A més, va deixar clar que “no guanyar no vol dir que s’acabi tot, però hem de saber conviure amb la pressió”. “Qui no la vulgui, que no estigui aquí. Hi ha altres projectes on n’hi ha menys i potser estan més còmodes”, va sentenciar.

D’altra banda, l’entrenador també va celebrar que “per fi podem tenir tots els jugadors disponibles i això provoca una millora brutal en el dia a dia”, encara que per al partit serà baixa Marc Fuentes, per sanció. En canvi, visita un Atlètic Balears molt colpejat per les baixes, amb fins a nou jugadors lesionats i sense Nuha Marong, que ha sortit del club.

Tanmateix, Marc Garcia va avisar que “el rival és el millor equip de la Lliga a casa i intentarà dominar el partit en totes les fases del joc”.

Per mirar de contrarestar-ho, l’entrenador es va mostrar confiat en el fet que “fins ara hem estat un equip amb personalitat fora, que ha sabut navegar en els mals moments i aprofitar els bons”.

A més, va apuntar que l’últim empat contra la SD Eivissa a casa (2-2) “no reflecteix el que som”, però sí que va posar l’èmfasi en la necessitat de “ser més sòlids després de marcar”. “L’ADN d’aquest equip parteix des de la defensa. El Lleida ataca millor quan defensa millor. Hi va haver un tram de la temporada en què la sensació era que no ens marcarien mai si ens avançàvem i hem passat al contrari”, va reflexionar.

Oportunitat per pressionar el líder

El duel d’avui suposa l’oportunitat per pressionar el líder, un Sant Andreu que està quatre punts davant dels lleidatans i que diumenge visita l’Andratx (12.00). A més, el segon, l’Espanyol B, rep el Sabadell.