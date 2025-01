Desenllaç cruel per al Lleida

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

La sort va tornar a donar l’esquena a un Lleida que ahir va veure com l’Atlètic Balears li arrabassava dos punts en la penúltima acció de partit, en una jugada desafortunada per als blaus, que van haver de defensar amb un menys arran de la lesió de Buenacasa amb els canvis esgotats i va acabar encaixant l’1-1. Els blaus sumen dos empats en la segona volta que deixen molt mal sabor de boca després d’encaixar en els últims minuts en ambdós ocasions. Tanmateix, la imatge del Lleida va ser molt diferent a la de l’empat davant de l’Eivissa (2-2), demostrant una vegada més que pot competir davant dels rivals directes, malgrat que de nou els detalls van privar els blaus d’emportar-se el triomf. Amb la victòria, el conjunt blau hauria superat a la taula el seu rival, però ara queda quart, en risc de sortir del play-off si l’Europa i el Sabadell sumen avui.

El matx va començar amb una gran ocasió per al Lleida, un cop de cap de Fran Pérez que va ser repel·lit entre el pal i una brillant intervenció de Morillas, el porter habitualment suplent però que ahir va ser titular davant de la lesió de Zárraga, una de les moltes baixes del conjunt balear, que va arribar al duel absolutament en quadre per les lesions. A partir de l’avís, el Balears va agafar la iniciativa. Però precisament quan el duel semblava estar del bàndol local, en el minut 38, Fran Pérez va servir una gran centrada des del centre del camp per a Òscar Rubio, que va provar de sorprendre amb una vaselina des de fora de l’àrea que es va estavellar al travesser. El segon temps va oferir un escenari més obert, amb moltes accions a pilota aturada. El primer avís va ser balear en el 52, amb una volea de Toni Ramon que va marxar molt a prop del pal. La següent ocasió va acabar en el 0-1. Els blaus van servir un córner en curt que va acabar als peus de Mario Domingo a la frontal de l’àrea. El lateral, que tornava a jugar després de tres mesos lesionat, va connectar un cop amb l’esquerra inapel·lable per al porter (0-1). A partir de llavors el Lleida es va dedicar més a defensar que a atacar. En una de les múltiples centrades de Bover, la pilota va sortir disparada cap a la porteria després de rebotar en un mar de jugadors, però Iñaki va estar genial al treure una mà a l’escaire. Cinc minuts després, Bover va tornar a inquietar, estavellant una falta a la creu. L’acció va ser un presagi del que succeiria els quatre minuts d’afegit, una successió de desgràcies per al Lleida que va acabar amb l’1-1. La jugada va començar amb la lesió de genoll del fitxatge hivernal, Sergio Buenacasa, que no va poder seguir. El conjunt mallorquí, amb un jugador més, va aprofitar la situació per forçar una falta, que Bover va servir amb precisió perquè Carlos Benítez anotés l’1-1. El temps estava gairebé esgotat, però el Lleida va tenir l’opció de guanyar, primer en una centrada que es va menjar el porter però va ser treta a córner per un central sobre la línia i en el posterior córner rematant alt Operé, just abans que l’àrbitre assenyalés el final.

El tècnic del Lleida, Marc Garcia, se’n va anar del partit amb sensacions contraposades, assumint que “l’empat segurament és just, però la forma genera molta impotència, perquè se’ns escapa la victòria en una jugada molt desgraciada, en la qual es lesiona Buenacasa, i ens marquen amb un menys. Estic segur que amb onze no encaixem”. Tanmateix, va recalcar que “sento un orgull immens per com hem competit”. L’alzirenc ho va contextualitzar explicant que “la setmana passada vaig sentir que no transmetíem res, però avui l’equip s’ha deixat l’ànima per guanyar, encara que no ha pogut ser”. Després d’un altre frustrant desenllaç, el tècnic es va mostrar convençut que “algun dia la moneda ens ha de sortir cara” i va afegir que “el nostre problema no són aquest tipus de partits, són més a casa davant de rivals de la zona baixa”. “Si competim com avui, que es preparin perquè donarem molta guerra”, va afegir el tècnic, que també va explicar que Sergio Buenacasa es va lesionar “al genoll” i que el jugador “estava afectat al vestidor”. Per la seua part, Òscar Rubio va lamentar que “l’equip ha fet un partit per guanyar”, mentre que el golejador Mario Domingo es va mostrar “content de poder ajudar l’equip” i va dir que “hem notat un canvi respecte a la setmana passada”.