Continua la bona ratxa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida Handbol continua sumant i ahir va assolir les deu victòries consecutives al derrotar el Sant Quirze per un còmode 23-27. A més, les lleidatanes es van veure beneficiades de la derrota del Sant Joan Despí a la pista del Ribes (29-22) i tenen 6 punts d’avantatge en la segona posició, a només un punt de l’OAR Gràcia, que no va fallar davant del Sant Vicenç (21-25). El conjunt dirigit per Iban Raigal va agafar les regnes del partit molt aviat, prenent els seus primers avantatges, encara que al descans només dominava per tres gols (10-13). Va ser en l’inici de la segona meitat quan les lleidatanes van deixar patent la superioritat, passant de l’11-13 a l’11-19 i deixant sentenciat el duel. El Sant Quirze mai es va donar per vençut i va intentar retallar diferències, però les lleidatanes van aprofitar les seues ocasions per segellar la desena victòria consecutiva a la Lliga.