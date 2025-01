Els inversors del Mollerussa saldaran deutes abans del 28

El grup d’empresaris que negocia la seua entrada al CFJ Mollerussa té previst saldar el deute que el club manté amb l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), jugadors i altres creditors aquesta setmana, amb l’objectiu de convocar una junta extraordinària de socis el dia 28 o 29 d’aquest mes, per explicar els seus objectius que, fonamentalment, passen per mantenir el club a Tercera RFEF.

Fonts del grup inversor, del qual formen part empresaris locals, van confirmar ahir a aquest diari que “tenim un preacord amb l’ajuntament, el club, els creditors i els patrocinadors” i l’objectiu, una vegada estigui clara la situació econòmica en què es troba l’entitat, és presentar el projecte als socis, la qual cosa podria tenir lloc la setmana vinent.

Les mateixes fonts, que sol·liciten guardar l’anonimat fins que es confirmi la seua entrada al club, quantifiquen el deute que té el Mollerussa en uns 100.000 euros. “En uns deu dies ha de quedar clar si fem el pas i per això estem parlant amb tota la gent implicada”, van insistir.

El projecte passa per mantenir la plaça de l’equip a Tercera RFEF, per a la qual cosa també tenen previst incorporar jugadors, una cosa que no podran fer fins que es liquidi el deute amb l’AFE. El termini per fitxar es tanca el 3 de febrer, motiu pel qual l’acord s’ha de tancar com més aviat millor. “De moment es tracta de salvar la categoria i després ja parlaríem del que es pot fer més endavant.” El grup de persones que està treballant en aquest projecte confia en el potencial que té un club històric com el Mollerussa i que, a més, ocupa una categoria a nivell estatal, com és la Tercera RFEF.

L’entrada d’aquest grup d’inversors, juntament amb el grup de treball amb què estan portant a terme les gestions, no suposaria un relleu absolut de l’actual junta –no hi ha president des de la dimissió de Josep Giné–, sinó que continuaran membres de la directiva, a la qual s’incorporarien nous integrants amb l’objectiu de formar un grup sòlid. “Es tracta d’ajudar l’actual junta”, matisen les fonts consultades, que destaquen que “ens estem trobant amb una bona predisposició per part de tothom”.