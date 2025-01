El projecte 'Referents' visita el Pons Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte socioesportiu Referents, impulsat per l’entitat FemBase per educar en valors escolars a través de l’esport, va arribar aquesta setmana al pavelló Onze de Setembre amb la visita de gairebé una trentena d’alumnes de sisè de Primària de l’Institut Escola Torre Queralt. Allà, els jugadors del primer equip masculí del Pons Lleida, Jordi Badia, i femení, Laia Pagès, van fer una xerrada als alumnes sobre la importància de perseguir un somni i no deixar-se vèncer per les dificultats. Per acabar l’activitat, tots dos van practicar hoquei amb els escolars. El projecte Referents forma part del programa Educació a l’Abast de la Paeria i també hi col·labora Plusfresc. A més del Llista s’han unit al projecte el Força Lleida, AEM, Lleida CF, Atlètic Lleida, Balàfia Vòlei, Lleida Handbol i Inef Rugby.