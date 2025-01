Badosa fa història i jugarà la seua primera semifinal en un 'gran'

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Paula Badosa va fer ahir història al classificar-se per primera vegada en la seua carrera per a les semifinals d’un Grand Slam, després de guanyar en els quarts de final de l’Obert d’Austràlia la nord-americana Coco Gauff en dos sets per 7-5 i 6-4.

La gironina va aconseguir trencar el seu sostre en un gran. Només havia assaborit dos quarts de final, a Roland Garros el 2022, any posterior a l’eclosió que la va portar a ser número dos del món, i en l’Obert dels Estats Units del 2024, any del seu ressorgir després d’un calvari de problemes físics a l’esquena. Malgrat tenir davant la tercera cap de sèrie, va demostrar que està capacitada per tornar a estar amb les millors.

Alcaraz es va acomiadar del torneig australià al perdre davant de Djokovic per 4-6, 6-4, 6-3 i 6-4

L’onzena cap de sèrie havia perdut en els seus dos últims duels amb Gauff, una tenista que arribava a Melbourne després d’haver guanyat els seus últims dotze partits, però a la qual va saber controlar per unir-se a Arantxa Sánchez-Vicario, Conchita Martínez i Garbiñe Muguruza com a semifinalistes espanyoles tant en el primer Grand Slam de la temporada com en un gran. “Soc molt feliç de ser a semifinals per primera vegada”, va explicar.

D’altra banda, Novak Djokovic es va imposar a Carlos Alcaraz en els quarts de final després de remuntar en un partidàs en quatre sets (4-6, 6-4, 6-3, 6-4), de tres hores i 35 minuts de joc, i accedeix a la seua dotzena semifinal a Melbourne, torneig en el qual presumeix de 10 trofeus.

“Vaig sentir que estava controlant el duel i vaig deixar que ell entrés en el partit de nou. Aquest va ser el pitjor error que vaig fer. A la segona part, hauria d’haver jugat una mica millor, per portar-lo al límit i no ho vaig fer”, va explicar el tenista murcià després de la derrota.