El Barça, a vuitens!

El FC Barcelona va derrotar ahir el Benfica (4-5) a l’Estádio da Luz, en la setena jornada de la Fase Lliga de la Lliga de Campions, en un duel boig amb remuntada blaugrana amb un darrer gol de Raphinha en l’última jugada, per segellar el bitllet directe als vuitens de final d’aquesta Champions on el Barça té pegada i la fortuna que l’esquiva últimament a LaLiga.

Partit completament boig, amb 9 gols, 3 penals, diversos errors clamorosos a tots dos bàndols i la sensació que tant Benfica com Barça podien guanyar. Però el triomf, amb aquesta remuntada d’un Barça que perdia 4-2 en el minut 77 i que va tenir en els canvis tàctics de Flick una de les claus de l’èxit, deixa el Barça ja a vuitens de final de la Champions amb encara un partit per jugar.

Raphinha, en una contra de manual començada per Ferran Torres, un dels comodins del tècnic alemany del Barça, va posar el 4-5 al marcador i va fer esclatar d’alegria de tots els que formaven l’expedició blaugrana. Una remuntada èpica que va deixar en ensurt els dos greus errors de Szczesny a la primera part i que va fer esclatar un Benfica que no va encaixar bé la derrota.

El partit va començar fort, amb una ocasió per a Lamine Yamal en el primer minut i l’1-0 del Benfica en el minut 2. I al 6’ Aursnes va perdonar el segon. Sense ser l’escenari ideat per Hansi Flick, el Barça no va perdre el pols al partit i Lewandowski, malgrat començar imprecís fent de pivot i pantalla, va tenir una bona segona ocasió per als blaugranes, que buscaven el pas a vuitens sense esperar l’últim partit. I en aquest camí cap a la remuntada va ajudar que el VAR veiés una clara trepitjada de Tomás Araújo a Balde dins de l’àrea. Lewandowski va superar el porter Trubin per empatar (1-1, 13’).

El Barça va aconseguir la pilota i va intentar abaixar una marxa al duel, però dos accions desafortunades del porter polonès Wojciech Szczesny ho van canviar tot. D’un escenari en el qual es buscava l’1-2, amb Trubin salvant els seus amb una mà de grans reflexos en un mà a mà amb Gavi, es va passar al 3-1 i al hat-trick d’un Pavlidis que portava tan sols un gol a la Champions.

Primer, perquè el grec va recollir una pilota rebutjada per marcar a plaer, a porteria buida, després que Szczesny sortís tard i malament a buscar una pilota solta a la qual va arribar Balde. De fet, el porter va atropellar el seu company i tots dos, dolguts a terra, no van poder ni veure el gol. Vuit minuts després, demostrant que les sortides no són el seu fort, el veterà porter va cometre penal, protestat però validat pel VAR.

El partit es va reprendre sota una pluja cada vegada més intensa. Lamine Yamal, de rosca, no va trobar el gol. La sort es va aliar amb el Barça quan, en el minut 64, un mal llançament de Trubin va picar al cap de Raphinha, per anotar el 3-2. Va tornar a complicar-se el partit quatre minuts després amb un gol en pròpia porta d’Araújo (4-2, 68’).

Però el Barça a Europa és un altre i ho va demostrar a la recta final. Lamine Yamal va provocar un penal que Lewandowski va transformar en el 4-3 (78’) i un cop de cap d’Eric Garcia va posar el 4-4 (86’).

El Barça no es conformava amb l’empat i en la prolongació una d’excel·lent contra de Raphinha va significar el 4-5 (96’) i el pas a vuitens.

L’Atlètic de Madrid va vèncer ahir per 2-1 el Bayer Leverkusen, amb remuntada inclosa i amb deu jugadors. Dos gols de l’argentí Julián Álvarez, el segon en el minut 90, atansen els matalassers als vuitens de final de manera directa. L’expulsió de Barrios als 25 minuts i el gol d’Hincapié en l’afegit de la primera meitat posaven les coses molt complicades, però l’equip de Simeone no va defallir i després d’empatar als set minuts de la represa mitjançant Julián Álvarez, un altre gol de l’argentí el 90 va segellar una victòria èpica.

A la resta de partits, l’Atalanta va arrasar l’Sturm Graz (5-0) i manté intactes les opcions d’accedir directament a vuitens, a la qual cosa aspira també el Mònaco després de la victòria sobre l’Aston Villa (1-0), que es manté provisionalment entre els vuit primers.

El Juventus, per la seua part, va fer un pas enrere a l’empatar sense gols al camp del Club Bruges belga, mentre que el Liverpool va patir per guanyar el Lilla (2-1) i seguir líder amb ple de victòries.

“No recordo una remuntada així”

“Ha estat un partit molt boig. El més positiu és la mentalitat que hem tingut. És futbol. No recordo una remuntada així, és increïble”. Així va valorar el tècnic blaugrana Hansi Flick el triomf d’ahir, per afegir: “Ells són molt bons i ens han fet defensar molt profund. A la segona part hem estat molt millor i les substitucions ens han ajudat”. Sobre Szczesny va comentar: “Quin jugador no fa errors? És normal. Guanyem junts, perdem junts. Som un equip. M’ha agradat el que he vist a la segona part.”

Incidents al túnel dels vestidors

Al final del partit es va produir un petit aldarull al túnel dels vestidors, on alguns jugadors del Benfica van insultar Raphinha. Es van produir unes escenes de tensió que van obligar la policia portuguesa a intervenir perquè la baralla no anés a més. “Soc una persona que respecta tothom. Quan he sortit, hi ha hagut gent que m’ha insultat. He tornat els insults, sé que no s’ha de fer, però al final ens escalfem tots. La part del Benfica podia haver-se contès, si em respecten, jo respecto”, va dir Raphinha.

El Girona esgota les opcions avui a Milà

El Girona visita avui l’AC Milan a San Siro (21.00 hores), en la setena jornada de la Fase Lliga de la Lliga de Campions, en un partit en el qual el conjunt gironí necessita sumar els tres punts per mantenir-se amb opcions d’entrar en els play-offs eliminatoris i poder allargar així el somni europeu en el seu debut a la competició. Per la seua part, el Reial Madrid rep l’RB Salzburg (21.00 hores) en un duel clau perquè els blancs confirmin la seua presència entre els 24 primers, després d’una fase en la qual han fallat massa.