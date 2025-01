El Barça ingressaria gairebé 90 milions si acaba segon

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’agònica victòria al camp del Benfica (4-5) que va assegurar la classificació directa del Barça per als quarts de final de la Lliga de Campions també tindrà una repercussió econòmica molt important per a les arques del club, perquè el pas directe a vuitens de final assegura uns ingressos de 44,2 milions d’euros, que podrien superar els 88 si el conjunt blaugrana manté la segona posició que ostenta actualment en la Fase Lliga de l’última jornada.

Després de les victòries d’ahir de l’Inter (0-1) i de l’Arsenal (3-0) i la derrota del Brest (2-0) davant del Shakhtar, al conjunt blaugrana li valdria amb un punt a l’última jornada contra l’Atalanta –que es jugarà la classificació entre els vuit primers–, per mantenir la segona plaça, ja que en cas d’empat a punts amb els anglesos i els italians, els de Flick tenen un average general molt millor i tan sols perdrien la segona plaça si algun dels dos aconsegueix una golejada gairebé impossible.

De fet, el Barça té virtualment assegurada la segona plaça, sigui quin sigui el seu resultat en l’últim partit, i fins i tot podria arribar a ser primer si el Liverpool –que manté el ple de punts– perd en l’última jornada davant del PSV.

Del seu lloc a la classificació final dependran els ingressos en concepte d’accions que reparteix la UEFA. Cada acció val 275.000 euros i es reparteixen segons el lloc final, per la qual cosa el primer obté 9,9 milions –corresponents a 36 accions–.

A més, el conjunt blaugrana suma més de 23 milions d’euros en ingressos de màrqueting, que s’afegirien als 44,22 que ja té assegurats pel seu acompliment fins a la data (18,62 per participar, 12,6 per les victòries que porta, 11 per passar a vuitens i 2 més per estar entre els 16 primers.

A més dels resultats esportius, el conjunt blaugrana està treballant en el mercat d’hivern, en el qual els jugadors que apuntaven a sortir, Eric Garcia, Ansu Fati i Pablo Torre semblen decidits a quedar-se, la qual cosa complicaria una possible incorporació de l’extrem anglès Marcus Rashford.

A més, segons Fabrizio Romano, Ronald Araújo firmarà de forma imminent la renovació fins a l’any 2031. Així mateix, segons diversos mitjans, Pedri també tindria acordada la renovació.

El Reial Madrid va vèncer ahir a la nit per un contundent 5-1 el Salzburg austríac en la setena i penúltima jornada de la fase de lliga de la Champions 2024-2025, un triomf comandat per dos doblets dels brasilers Rodrygo Goes i Vinícius Júnior, a més d’un altre gol del francès Kylian Mbappé, en una golejada per assegurar-se la presència en els play-offs del torneig.

En el tercer partit consecutiu a casa, els de Carlo Ancelotti van respondre, una altra vegada, amb gols, i van completar una maneta per segellar, malgrat que amb opcions d’evitar la ronda extra, el bitllet als play-offs de la competició en la qual defensa el títol, amb 12 punts en set partits, quatre per sobre del tall. Rodrygo va desembussar un Reial Madrid que va començar malament, sense tensió, però un doblet del paulista va posar un 2-0.

Els austríacs, que es van plantar amb una actitud molt valenta, van caure a la segona meitat, quan van rebre tres gols més en contra, obra de Vinícius, per partida doble, i Mbappé després d’un error del porter rival.

El Milan va encadenar ahir la cinquena victòria a la Lliga de Campions i va segellar matemàticament l’eliminació del Girona al guanyar 1-0 contra l’equip de Míchel Sánchez a San Siro amb un solitari gol de Rafael Leao a la primera meitat del duel, corresponent a la setena i penúltima jornada de la fase lliga de la Lliga de Campions.

El conjunt de Sérgio Conceição es va redimir així de la derrota el cap de setmana davant de la Juventus (2-0) i va escalar als llocs d’accés directe a vuitens de final de la Champions, a l’espera d’acabar la fase lliga contra el Dinamo Zagreb a Croàcia.

El Girona tancarà la seua primera aventura europea amb la visita de l’Arsenal a Montilivi, malgrat que ja sense possibilitats de passar ronda: el balanç, tres punts en set jornades, és inequívoc.

El Girona va ser ambiciós en la posada en escena, però el Milan aviat va reclamar la iniciativa i va començar a col·leccionar ocasions clares de gol.

Obren expedient pels insults a Getafe

El Comitè de Disciplina va obrir ahir un expedient disciplinari al Getafe després dels insults racistes que el blaugrana Alejandro Balde va rebre d’una part de l’afició local durant el partit de dissabte passat.

Raphinha es lamenta de l’arbitratge a LaLiga

Acabat el partit contra el Benfica, Raphinha va ser preguntat per les diferències entre els àrbitres europeus i espanyols i va dir que “si dic el que penso igual no torno a jugar a LaLiga, però és el que tenim”.

Vinícius declararà per racisme en un clàssic

Vinícius declararà avui de forma telemàtica com a perjudicat davant d’un Jutjat d’Instrucció de Barcelona, pels insults racistes que presumptament va rebre a Montjuïc de dos seguidors del Barça el 2023.

A la venda 1.500 nous seients ‘prèmium’

El Barça va anunciar el llançament d’un nou producte prèmium: els VIP Ring Seats, 1.500 seients ubicats als córners del nou anell VIP i que costaran entre 5.500 i 9.000 euros per temporada.