Ferits 9 seguidors de la Reial en una baralla amb ultres de la Lazio

Nou aficionats de la Reial Societat van resultar ferits a Roma la matinada de dimecres a dijous per barallar-se amb ultres de la Lazio i dos d’ells continuen hospitalitzats, segons va informar el president del club txuri-urdin, Jokin Aperribay, apuntant que aquests fets “s’han d’acabar al futbol” i no han d’existir “ni dins ni fora” del camp.

Pel que sembla, un grup de més de vuitanta tifosi de l’equip italià es va enfrontar a uns altres setanta ultres donostiarres i es va produir una batalla campal a pocs passos del Colosseu, en la qual es van llançar bombes de fum, petards, pals i cadires d’un pub com a armes llancívoles. A més, segons va explicar Aperribay, en els incidents hi va haver “armes blanques”. El president de l’equip guipuscoà va poder parlar amb els dos ferits que continuaven hospitalitzats i que presentaven “diferents lesions” i a qui va desitjar que “es recuperin tan aviat com sigui possible”. “Veurem com evolucionen en les pròximes hores i els propers dies les lesions”, va assenyalar. També va afegir el president del club basc que la informació que li consta de la Policia italiana és que els aficionats reialistes “estaven molt tranquils” i no es trobaven al lloc habitual en el qual hi sol haver els seguidors de la Lazio.

Pel que fa al partit, la Lazio va vèncer per un còmode 3-1 la Reial, que es va quedar amb 10 a la mitja hora.