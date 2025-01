Marxa solidària entre la floració el 9 de març

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La marxa solidària ciclista Terra de Flors celebrarà el 9 de març la seua segona edició, després d’una primera que va suposar un èxit rotund per als organitzadors, l’associació Bici_Klistes i l’ajuntament de Torres de Segre, el punt neuràlgic de la prova, destinada a ciclistes que practiquen gravel, BTT o e-bike.

En la seua primera edició, la marxa va esgotar les inscripcions, amb 250 participants, i per a la present, l’organització va decidir ampliar els participants fins als 300. Però com ja va passar l’any passat, en només 12 dies es van repartir tots els dorsals entre ciclistes de Catalunya i Andorra.

La cita, que s’organitza com un esdeveniment cicloturista no competitiu, ofereix dos recorreguts, un de 50 quilòmetres i un altre de 100, que s’amplia respecte al més llarg de la passada edició, que va ser de 77 quilòmetres.

Ambdós recorreguts passaran per fins a vuit municipis de la zona sud de la comarca del Segrià, coincidint amb l’època de la floració, cosa que converteix al paisatge en un dels principals al·licients de la jornada, que tindrà Torres de Segre com a punt d’inici i final de la marxa.

A més, els organitzadors celebren la gran participació femenina, ja que, com en l’edició inaugural, prop d’un 40% dels participants seran dones. La dada és més ressenyable encara perquè la majoria de beneficis de la prova aniran destinats a ADIMA, l’associació de dones intervingudes per càncer de mama a Lleida.

La sortida serà a les 8.00 hores i la marxa es donarà per acabada a les 14.00. Durant la jornada, es faran diferents activitats paral·leles, com excursions a diversos llocs d’interès turístic en la zona, i a més hi haurà parades dedicades al món de la bicicleta. La marxa també estarà amenitzada amb la música i la veu de l’speaker lleidatà Jordi Morenilla i entre els participants hi haurà cares conegudes com les germanes Eva i Núria Ribalta o el youtuber de gravel Usktim.