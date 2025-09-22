SUCCESSOS
Apunyalen un home en una cama i un braç al carrer Balmes de Lleida
Va tenir lloc ahir a la matinada al carrer Balmes. La víctima va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova
Un home va resultar ferit de gravetat ahir a la matinada al ser apunyalat i agredit per almenys quatre individus a Lleida, segons ha pogut saber diari SEGRE. La víctima va patir talls en un braç i una cama, va patir una important hemorràgia i va ser evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. Ahir a la nit no constaven persones arrestades. Al lloc van acudir patrulles de la Guàrdia Urbana i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L’agressió va tenir lloc entre la mitjanit i la 1.00 hores d’ahir al carrer Balmes i va ser presenciada per ciutadans i els ocupants dels vehicles que circulaven pel carrer. Per causes que s’estan investigant, quatre homes en van agredir un altre a la vorera. La víctima va caure a terra i un dels individus va treure una arma blanca i li va assestar diverses punyalades.
Va patir talls en un braç i una cama. Al lloc van acudir quatre dotacions de la Policia Local i dos ambulàncies. Un testimoni va explicar que el ferit hauria comès un robatori al carrer Bonaire i un grup d’homes el va perseguir, el va agafar i es va produir l’agressió. De fet, hi ha almenys un vídeo en el qual es pot veure l’agressió i com la víctima queda a terra. L’home va ser atès in situ i va ser traslladat greu a l’Arnau de Vilanova, malgrat que la seua vida no corria perill.
Val a recordar que els Mossos i la Urbana han incrementat els controls per decomissar armes blanques.
D’altra banda, la Policia Local va detenir a primera hora de la tarda d’ahir un home de 43 anys al carrer Tallada acusat d’agredir-ne un altre. Va ser arrestat per un delicte de lesions. Pel que sembla, els dos es van barallar. A més, a la plaça del Dipòsit van arrestar un individu de 46 anys al comprovar que tenia en vigor una ordre de detenció.
