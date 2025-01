Les entrades de l'AEM-Barça, entre els 5 i els 15 euros

L’AEM-Barça del 5 de febrer al Camp d’Esports (19.00) es podrà veure pagant un mínim de 5 euros i un màxim de 15, després que el club lleidatà anunciés ahir el preu de les entrades per al duel davant del gran dominador del futbol europeu de les semifinals de la Copa Catalunya.

L’AEM va anunciar ahir a les seues xarxes socials que hi haurà tres tipus d’entrades per al partit: a cinc euros als Gols, a 10 a Lateral i 15 a Tribuna, i es podran adquirir a partir de dilluns a les 18.00 a la pàgina web del club, que entrarà en funcionament aquell mateix dia, a més de les oficines de l’entitat al Recasens.

A més de ser un partit històric per al club lleidatà a causa de l’entitat del rival, un Barça que és el gran dominador del futbol europeu i que es juga el seu primer títol demà davant del Reial Madrid a la final de la Supercopa d’Espanya, també suposarà el primer acte commemoratiu del centenari del club. Dimarts vinent, els responsables de l’AEM i del Lleida CF faran una roda de premsa per explicar més detalls sobre el partit, que suposarà el primer partit femení al Camp d’Esports des de la final de la Copa de la Reina de l’any 1998 i el primer que jugui l’AEM a l’estadi lleidatà.

Per fomentar l’assistència, el club té previst repartir entrades entre els col·legis de la zona i també s’han ofert a les penyes barcelonistes de la província, a un preu de 10 euros. L’AEM va arribar a la semifinal del torneig després d’eliminar l’Espanyol, també de Lliga F, a quarts de final al Recasens (1-0) i no juga aquesta setmana per la disputa de la Supercopa d’Espanya. Abans d’enfrontar-se al Barça, rebrà el Madrid B el següent diumenge a la Lliga.