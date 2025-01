Fora del descens

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida.net Alpicat va fer un altre pas cap a la salvació després de guanyar ahir un dels rivals directes en la lluita, el Vilafranca (5-3), en un partit que aviat se li va posar de cara, amb el porter Xavi Bosch sent clau per evitar la reacció barcelonina. Amb aquest triomf, el quart del curs –tots a casa i consecutius–, els de Jordi Expósito guanyen l’average al Vilafranca, al qual ja avantatgen en sis punts, i surten de les posicions de descens després de la derrota del Caldes, que superen en la classificació. El duel d’aspirants a la permanència hauria pogut quedar decidit als cinc primers minuts si l’Alpicat hagués estat més encertat. I és que al marge del gol de Miquel Serret als dos minuts i mig, els lleidatans van gaudir de dos faltes directes, les dos errades per Marc Vázquez. Els de Sito Expósito van sortir molt verticals davant d’un Vilafranca que feia aigües per tot arreu. Després d’un primer avís de Ballestero des de la llarga distància, Iago Vázquez va caure per una empenta quan es disposava a armar el contraatac des de la seua àrea per Martí, que era exclòs, regalant a l’Alpicat una falta directa molt barata. L’altre Vázquez, Marc, que abans del duel d’ahir n’havia anotat dos de les tres directes llançades, no va ser precís i Chus Fernández li va negar el gol amb una estirada final. Els lleidatans no es van ensorrar i Ballestero ho va tornar a intentar des de la llarga distància perquè el porter barceloní tornés a lluir-se. Però uns segons després res no va poder fer per evitar el primer gol local en superioritat numèrica, gràcies a l’oportunisme de Miquel Serret, que va recollir una bola solta a l’àrea per marcar per tot l’escaire. El gol feia justícia al que s’havia vist després d’una arrancada letal de l’Alpicat, que hauria pogut incrementar encara més el seu compte en una altra directa que va forçar el mateix Miquel Serret. El del planter, després de driblar dos rivals, se n’anava sol a porteria i Palau el va agafar de la samarreta, decretant els àrbitres la falta i perdonant-li l’exclusió. De nou va provar fortuna Marc Vázquez, que va tornar a topar amb un Chus Fernández molt sòlid. El golejador reusenc, una de les incorporacions aquesta temporada de l’Alpicat, va estar a prop de rescabalar-se, però aquesta vegada el pal ho va evitar. El Vilafranca amb prou feines creava perill i quan ho feia, Xavi Bosch s’encarregava de mantenir la porteria a zero. Just abans d’arribar a l’equador del primer temps, l’Alpicat va situar el 2-0 en una contra portada per Ballestero, que va cedir perquè Joan Ramon Serret marqués a plaer. El partit estava molt encarat, però quedava tot un món encara, i així els ho va recordar el Vilafranca, que va començar a arribar amb molt perill, però una vegada i una altra topava amb un Xavi Bosch incommensurable. El porter de Juneda va fer un recital de parades fins al descans. Va evitar el gol visitant en dos ocasions de Yeste, la primera rematant sol i la segona en una directa per la desena falta local, que va arribar molt aviat. Va aturar una altra directa al 23, ara llançada per Ribas, i es va lluir en un tir de Monserrat quan ja es cantava el gol. L’Alpicat també hauria pogut incrementar el compte, però ni Zilken ni Marc Vázquez van estar encertats.

Els de Sito Expósito sumen la quarta victòria del curs, totes en un Antoni Roure que és un fortí “Cal ser forts mentalment. És el nostre punt feble quan anem per sota en el marcador”

Al tornar dels vestidors la situació va seguir igual, amb Bosch salvant un Alpicat que havia fet un pas enrere davant d’un Vilafranca que continuava creant perill, però sense fortuna. Torné i Joan Vázquez van tornar a topar amb el porter de Juneda, que als 32 minuts va aturar la tercera directa, ara al veterà Mendes. I quan semblava que arribaria el gol visitant, un tir de Marc Vázquez el va desviar a la xarxa Zilken per deixar gairebé sentenciat el duel. Faltaven vuit minuts, però el Vilafranca no es va rendir. Torné, de penal, va escurçar distàncies, però Ballestero, després de robar una bola, va armar l’estic i va marcar un golàs des de mitjana distància que avortava qualsevol reacció del quadre barceloní, que encara va situar el 4-2 faltant tres minuts. Ja atacant sense porter, Marc Vázquez en va treure profit i després d’una pèrdua del rival va marcar a porta buida el 5-2 en l’últim minut, si bé els visitants encara anotarien un últim gol ja totalment intranscendent.

El Pons Lleida arranca avui (12.00) a la Corunya el seu petit Tourmalet que acabarà diumenge vinent rebent el líder Barça, dos partits en els quals mesurarà el seu bon moment de forma i el seu poder golejador. Després del 8-0 que li va endossar la setmana passada al Vic, els d’Edu Amat viatgen a terres gallegues amb la moral alta i disposats a donar la sorpresa davant d’un rival que, si bé arriba de dos victòries seguides com a visitant, com a local és una mica menys fiable (de les quatre derrotes que porta, dos han estat a Riazor).

El tècnic va destacar la solidesa que està demostrant el seu equip, en especial com a visitant. “Tret del dia de l’Alcoi i el del Barça, a la resta de partits l’equip s’ha mostrat molt sòlid en línies generals. Un dels factors a favor és que sabem competir molt bé fora de casa, i això és molt important en una Lliga com aquesta”, va assenyalar Amat, que es va mostrar ambiciós. “Anem amb la mentalitat de treure els tres punts, malgrat que sabem que els de dalt estan en un moment molt bo.”

Pel que fa al partit, el tècnic llistat va avisar que una de les claus serà la fortalesa mental. “Hem de saber gestionar els moments en què ens costa més portar la iniciativa o quan no tinguem el protagonisme del partit, cal ser forts mentalment. És el nostre punt feble quan anem per sota en el marcador, i això ho hem de saber gestionar si volem treure alguna cosa positiva de la Corunya”, va afegir. El Llista, que és el segon equip més golejador de la Lliga amb 56 dianes, deu més que el Liceo, intentarà venjar la derrota soferta en l’anada per 4-6.

El partit serà especial per a dos llistats, Fran Tombita Torres, que està cedit pel club gallec, i Antonio Chino Miguélez, natural de la Corunya. “Vaig estar des dels 14 anys allà i tinc moltes ganes de tornar. Serà un partit molt maco al qual arribem bé. Hem crescut molt i som un equip molt competitiu”, va destacar l’argentí, un dels màxims golejadors. El gallec, per la seua part, va reconèixer que tornar a la seua ciutat natal “serà molt especial. Jugar davant de la meua família i amics, després de tants anys fora, sempre és especial i més davant del Liceo en un pavelló on he vist grans partits”.

Expósito: “És una victòria balsàmica total”

El tècnic de l’Alpicat, Jordi Sito Expósito, va qualificar la victòria de “balsàmica” i “necessària”. “L’equip necessitava guanyar un rival directe. Sabíem que era un compte pendent aquests partits de sis punts i més enllà que som conscients que no hem fet un bon partit, ens hem adonat del que podem corregir. És una victòria balsàmica total”, va afirmar. El tècnic va reconèixer que la valoració a nivell de resultat “és fantàstica”, perquè “hem recuperat tres punts al Vilafranca i l’average, que això al final, tenint en compte com d’igualada està la Lliga, pot ser important”, però va matisar que “a nivell de joc no ha estat el nostre millor partit. Hem confós la tensió en excitació, i hem anat una mica precipitats, però el partit passarà i ens quedem amb els tres punts”, va assenyalar Expósito, que va criticar els àrbitres. “No tenen la capacitat per dirigir un partit com aquest. Ha estat un descontrol per part seua”, va dir.