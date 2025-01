Victòria tot i els errors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida Handbol es va imposar ahir per 26-24 a l’Handbol Ribes, desè classificat, a l’Onze de Setembre i aconsegueix la seua onzena victòria consecutiva que el manté a la segona posició de la taula a un punt del líder, l’OAR Gràcia Sabadell.

Les d’Iban Raigal no van firmar una gran actuació, encara que van mostrar molt caràcter per tirar endavant un partit que se’ls va complicar en diferents fases i en el qual van cometre molts errors forçats per les jugadores del Ribes. Tot i així, la capacitat ofensiva de les lleidatanes els va permetre anar al davant al marcador durant tot el duel.

En els instants inicials, al Lleida li va costar molt arrancar, ja que, malgrat mostrar una sòlida imatge defensiva, no era capaç de traçar bones jugades d’atac i castigar el rival. Tanmateix, mentre anaven discorrent els minuts, les d’Iban Raigal van començar a sentir-se còmodes jugant al contraatac i ho van aprofitar per marxar amb un avantatge de quatre gols al descans. En la represa, el guió va ser diferent ja que les del Segrià van entrar al partit amb bon peu, aconseguint un avantatge de set punts (18-11). Tot i així, en els instants finals, el Ribes va fer un pas endavant, que sumat als errors de les jugadores lleidatanes, li va permetre retallar distàncies, malgrat que ja era massa tard per sorprendre el conjunt bordeus (26-24).

Després del partit, el tècnic local, Iban Raigal, va admetre que “les sensacions no han estat bones. Tot i així, si aquests partits difícils els aconsegueixes guanyar et deixen amb millor sabor de boca. Hem de recuperar-nos perquè la setmana que ve tenim un partit clau davant del tercer, el Sant Joan Despí, que pot trencar la Lliga a falta de vuit jornades”, va concloure.