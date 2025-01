Sense premi per al Pons Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pons Lleida va fer mèrits més que suficients per arrancar almenys un punt a la pista del Liceo de la Corunya, però es va quedar sense premi i va patir una derrota mínima (1-0) que, no obstant, no li impedeix de mantenir-se a la quarta posició de la taula.

L’equip que entrena Edu Amat va firmar una actuació de gran nivell, ferm en defensa i creant molts problemes en atac. Però va topar amb una impecable actuació del porter local, Martí Serra. L’exllistat va estar sensacional, va aturar tot el que li va arribar, que no va ser poc, inclosos un penal al minut 4 amb 0-0 al marcador i una falta directa al minut 45, en ple assetjament de l’equip lleidatà, que buscava arrancar almenys un empat que sens dubte mereixia.

El tècnic del Llista ho havia anunciat a la prèvia i l’equip ho va complir. Va saltar a la pista del Palacio de los Deportes de Riazor sense cap complex davant del segon classificat i disposat a aconseguir la victòria. Des del primer minut va buscar la porteria local i va obligar els gallecs a un rendiment màxim per frenar els atacs del Pons Lleida que, a més, es mostrava molt segur en defensa.

Nico Ojeda va llançar un avís als tres minuts però Martí Serra ja va mostrar amb la seua parada que estava preparat per no deixar-se sorprendre. En el minut següent els àrbitres van assenyalar un penal a favor del Pons Lleida per caiguda de Jordi Badia, però Serra va aturar al llançament de Nuno Paiva. El Liceo no va tardar a respondre amb un parell de llançaments d’Arnau Xaus, el segon al pal.

El partit mantenia una tònica que ja no va abandonar fins al final, ritme alt i arribades contínues a les dos porteries. Qui sí que va tenir premi va ser el Liceo, que es va trobar amb l’1-0 gràcies a un llançament de Fabricio Martín Ciocale des de mitja distància davant del qual res no va poder fer Martí Zapater.

El gol va animar l’equip gallec, que hauria pogut ampliar l’avantatge amb dos llançaments de Saavedra en els minuts 15 i 16, ben resolts tots dos pel porter lleidatà. Nuno Paiva hauria pogut fer pujar l’empat al 18 i Arnau Xaus va errar una clara ocasió al 19. Qualsevol dels dos equips podia marcar, tot i que en els últims compassos qui més a prop va tenir el gol va ser el Llista, especialment amb una rematada de Jordi Badia (23’).

A la segona part el Pons Lleida va posar una marxa més, però topava una vegada i una altra amb el mur que suposava un Martí Serra en estat de gràcia. El Liceo no volia quedar-se tancat però cada contra lleidatana era perillosa.

L’equip gallec va tenir una gran ocasió per ampliar l’avantatge quan al minut 37 els àrbitres van mostrar una targeta blava a Nuno Paiva. Martí Zapater va aturar el llançament de Xaus i l’equip no només es va sostenir en inferioritat, sinó que Tombita Torres va tenir una gran ocasió en una contra.

En el 45 el Llista va disposar d’una falta directa per targeta blava a Jacobo Copa, però Nico Ojeda va llançar alt. El partit s’encaminava al final sense que el Pons Lleida trobés el premi al seu esforç i, a falta de 47 segons, va prescindir del porter per guanyar superioritat a la pista, però tampoc no va funcionar. Derrota i diumenge arriba el Barça.

L’entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, es va mostrar satisfet del partit que va fer el seu equip a la pista del segon classificat, malgrat la derrota. “Hem plantejat un partit molt seriós, hem fet una bona defensa i hem buscat la porteria rival en tot moment”, va explicar. “Només ens ha faltat el gol”, va afegir. “Hem generat prou ocasions com per haver-nos emportat almenys un punt. Que el seu porter hagi estat el millor jugador del Liceo ja diu molt del partit que hem fet davant d’un rival del potencial que tenen ells”, va valorar.

Va lamentar que, malgrat tenir moltes ocasions, no van aconseguir batre Martí Serra. “Amb un gol hauria canviat el partit i hem tingut moltes ocasions per aconseguir-ho. Estic molt content i orgullós del partit que hem fet i de la imatge que hem donat. Hem competit fins a l’últim minut i això és el que sempre demano a l’equip. Penso que hem merescut sumar”.

Va destacar també que “hauríem pogut marcar de penal amb 0-0 al marcador i hem tingut una falta directa a favor en els últims minuts. No han estat mal llançades, però davant ens hem trobat un Martí Serra que ha estat a un gran nivell. Està clar que si n’haguéssim marcat almenys una d’aquestes, tot hauria canviat”.

Va assenyalar també que “en els últims minuts hem anat a buscar l’empat i hem generat ocasions i, insisteixo, només ens ha faltat el gol. Hem jugat a un gran nivell”.