El Cadí la Seu fitxa la veterana pivot Coulibaly, ex del Girona

Naîgnouma Coulibaly, pivot internacional amb Mali de 35 anys, d’1,91 metres i amb una llarga trajectòria en el bàsquet espanyol i europeu, reforçarà el joc interior del Cadí la Seu fins a final de temporada. El Sedis Bàsquet ha decidit incorporar la veterana pivot amb passaport francès després de tenir-la uns dies a prova, ja que la jugadora tornarà a les pistes després d’abandonar-les fa any i mig per ser mare.

Encara que físicament no està en el seu millor moment, la direcció esportiva i el tècnic Isaac Fernández han cregut que per la seua qualitat i físic pot ser un important reforç per a l’equip en aquest decisiu tram final de temporada.

Coulibaly destaca per la seua corpulència i intimidació a la zona, amb capacitat rebotejadora i un bon percentatge d’encert en el tir de dos. La seua trajectòria internacional l’avala com a jugadora experimentada, havent participat en les lligues francesa, turca, hongaresa i russa. Ha militat, entre altres equips, en els francesos del Basket Landes i el Flammes Carolo, la seua última destinació abans de ser mare, i a l’Uni Girona, que ha defensat en tres etapes diferents.

Va debutar la temporada 2015-2016, la primera del club gironí a l’Eurolliga, es va reincorporar el gener del 2017 per jugar els últims cinc mesos de competició i va tornar la campanya 2019-2020, fent una mitjana de 7,1 punts, 7,5 rebots i 10,9 de valoració per partit.

A la seua última campanya al Flammes Carolo va firmar unes mitjanes de 3 punts i 3,4 rebots. Amb la selecció de Mali ha aconseguit diversos guardons, destacant la medalla d’or en els Jocs Africans del 2015, a banda de disputar el Mundial del 2010 i els Jocs Olímpics del 2008, on acudia per primera vegada el combinat africà.

La pivot maliana porta gairebé una setmana entrenant-se amb l’equip i dissabte passat va estar en el partit davant de l’Ardoi, malgrat que no va poder ser donada d’alta perquè fins dilluns no va arribar el trànsfer. Ja podrà jugar el pròxim matx, que serà el 13 de febrer davant del Ferrol al Palau d’Esports, ja que el duel d’aquest cap de setmana a la pista del Joventut, on juga la seua germana Mariam Alou, s’ha ajornat.