El Lleida activa la fitxa de Neyder Lozano, que va lesionar-se fa 9 mesos

El defensa central colombià Neyder Lozano ja està llest per tornar a jugar. Després de lesionar-se de gravetat l’abril de l’any passat, el jugador està recuperat de la ruptura de lligaments creuats que va patir i el Lleida li ha tramitat la fitxa perquè estigui disponible per a Marc Garcia des d’aquest diumenge davant del Sant Andreu.

Neyder Lozano, que al març complirà 31 anys, representa tot un exemple de superació. Va arribar lliure l’estiu del 2023 al Lleida després d’haver acabat la temporada anterior en el Talavera de la Reina, cuer del grup 1 de Primera RFEF i en la primera meitat de la campanya havia militat al Lugo, de Segona divisió, on es va retrobar amb el futbol després de tres anys sense jugar per les lesions. El colombià, que va començar a llaurar-se el seu futur al San Sebastián de los Reyes, va passar al futbol professional amb l’Elx, amb què va ascendir a Segona el 2018. El curs 2018-19, va disputar 29 partits amb els il·licitans i va fer el salt a Primera amb el Granada el 2019, però no va arribar a debutar amb els andalusos per una lesió de tíbia que el va obligar a passar pel quiròfan fins en quatre ocasions. La quarta intervenció va ser per provar d’acabar amb una rara i poc habitual infecció que va aparèixer a la zona afectada.