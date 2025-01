El CC Lleida aspira a l'Estatal amb més corredors locals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Ciclista Lleida, que va adquirir aquest nom l’any passat després de refundar l’antic CC Pardinyes, creat el 1989, afronta la segona temporada amb objectius renovats i ambiciosos als calendaris autonòmic i estatal de carretera, i tot amb una plantilla de corredors més local que mai. Sergi Mateu, president i mànager de l’entitat, va afirmar ahir que els dos equips, Elit i sub-23, estan formats en un 75 per cent per corredors de la demarcació de Lleida, tots de categoria amateur. “Dotze dels 18 ciclistes són de Lleida i dediquen entre 15 i 20 hores a la setmana a preparar-se per a les competicions”, va destacar.

De la passada temporada es mantenen onze corredors, dels quals deu són lleidatans: Marc Mestre (la Fuliola), Francesc Gironès (Lleida), Damià Palafoix (Torregrossa), Pol Rocamora (Rialp), Xavier Balaguer (Sanahuja), Martí Temprano (el Belltall), Carlos Guiral (Lleida), Miquel Martínez (la Seu d’Urgell), Julià Pelegrí (Torregrossa) i Aleix Sierra (Balaguer), als quals s’uneix el barceloní Pau Moltó.

Quant a les set incorporacions, dos són locals, concretament Raul Marimon (la Fuliola) i Albert Massana (Puigverd), a més del manresà Oriol Muxí, el reusenc Arnau Vallverdú, l’argentí Fabricio Castillo i els barcelonins Alfonso García i Eloi Salas.

Quant als objectius del Club Ciclista Lleida-Desballestaments Pedrós per a aquesta temporada destaca la participació en les grans clàssiques, amb el repte de millorar la cinquena posició de l’any passat, a més de sumar punts per al rànquing nacional i optar a estar en el Campionat d’Espanya de ruta a la carretera.

“Intentarem classificar-nos entre els quinze primers del rànquing de la categoria Elit per tenir representació, amb sis corredors, en el Campionat d’Espanya Elit”, va afirmar un dels corredors, Carlos Guiral.