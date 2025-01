Hasbrouck ja s'entrena i podria tornar a Bilbao

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Kenny Hasbrouck podria ser la gran novetat per a l’important partit d’aquest diumenge a la pista del Surne Bilbao Basket, un rival directe per la permanència que té les mateixes victòries, sis, que els lleidatans. L’escorta nord-americà ja s’entrena a ple rendiment amb el grup després de perdre’s per lesió els tres últims partits (Gran Canària, Múrcia i Baskonia). Hasbrouck es va lesionar en l’última jugada del duel davant del Girona i el diagnòstic va ser una ruptura de fibres de grau 2 al soli de la cama esquerra, la recuperació de la qual s’estimava entre dos i tres setmanes, que va complir diumenge passat.

En cas de confirmar-se la tornada del nord-americà i no haver-hi cap lesió més (ahir no es va entrenar per una lleu sobrecàrrega Van der Vuurst), Gerard Encuentra tindria per primera vegada els 13 jugadors de plantilla, ja que Johnny Hamilton va ser donat d’alta a l’ACB per suplir precisament la baixa de Hasbrouck. Aquesta situació obligaria el tècnic a fer per primera vegada en el que va de temporada un descart, ja que en acta només hi pot haver dotze fitxes.

“Tenim clar que cal millorar els finals de partit perquè en el futur surti cara”

En aquest sentit, el que té més números és Chevez Goodwin, que s’ha quedat sense jugar els dos últims partits, ja que Caicedo, que tampoc ha jugat, és quota de formació i ha d’estar inscrit.

D’altra banda, Oriol Paulí va reconèixer ahir que “cal aprendre” de les situacions viscudes davant de Múrcia i Baskonia i treure’n la part positiva. “Està clar que perdre a ningú li agrada. Tenim clar que cal millorar els finals de partit, ho hem parlat. En aquells moments toca fer un pas endavant i aprendre d’aquestes situacions perquè en el futur surti cara”, va assenyalar el gironí, que va afegir: “Aquesta ansietat de voler guanyar ens juga males passades. En aquells instants ens costa trobar bones situacions o un referent, però cal aprendre’n i continuar treballant.”