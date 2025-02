Ple davant del Madrid: només queden deu entrades per al partit de Hiopos Lleida contra el Madrid

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barris Nord va camí de firmar el segon ple absolut de la temporada, després del que es va produir en la segona jornada contra el Barça, en el que va ser el debut de l’Hiopos Lleida a casa. La visita del Reial Madrid, que no juga a Lleida des del 7 de novembre del 2004 –llavors els blancs van passar per sobre de l’equip dirigit per Asa Petrovic (54-85)–, ha despertat un gran interès entre l’afició lleidatana, que pràcticament ha esgotat el miler de localitats que hi havia a la venda.

Al tancament d’aquesta edició només quedaven una desena d’entrades, totes en zones de pitjor visibilitat i a preus més econòmics. A la Cantonada Superior quedaven encara 4 localitats lliures a la zona 4N i 4 a la 4S, i a la Cantonada Inferior 4N tan sols 2, les tres ubicacions a 45 euros, mentre que al Fons 9S només n’hi havia 1 per vendre al preu de 42 euros.

Al migdia d’ahir, dia en què el club va obrir la venda al públic en general després de tres jornades en què tenien preferència els abonats, ja s’havien esgotat vuit de les dotze zones del pavelló, a preus entre els 50 i 70 euros, al marge de la Fila 0 que s’ha fixat en 300 com el dia del Barça.

L’Hiopos Lleida ha disputat fins a la data nou partits al Barris Nord i en tots ha superat els 5.000 espectadors, a excepció de la visita del Gran Canària, al qual van acudir 4.987 espectadors.

Després del duel davant del Barça, amb ple absolut (6.100), la segona millor assistència es va produir en el matx davant del Girona, en el qual es van fregar els 6.000 espectadors, seguit del Granada (5.220) i Baskonia (5.173).

“Cal confirmar aquesta millora a Bilbao”

Gerard Encuentra va reconèixer ahir que la derrota davant del Baskonia, en un partit que van tenir a la mà per guanyar, “ja està oblidada” i va assegurar que viatgen a Bilbao “a confirmar la millora” que han demostrat en els últims tres encontres, dels quals només han pogut guanyar-ne un malgrat tenir opcions en tots. “Anem amb la mateixa idea que en els altres partits, la de continuar fent cada dia les coses millor, amb molta humilitat però alhora amb moltes ganes de demostrar aquesta millora que en aquests últims partits s’està notant, potser no tant a nivell de resultats, però sí quant a tàctica i coneixement del joc”, va assenyalar.

Serà un duel entre dos equips que arriben amb el mateix balanç de victòries i derrotes, si bé el tècnic lleidatà li dona la mateixa importància que a altres enfrontaments. “És un partit important com tots i el preparem com ho fem sempre, amb la màxima exigència i sabent de la dificultat que té”, va apuntar Encuentra, que s’espera un pla de matx similar al de la primera volta al Barris Nord, en què els lleidatans es van imposar per 18 punts d’avantatge (84-66). “M’espero un partit amb el mateix pla els dos equips però amb dinàmiques diferents. Cada partit és una història, perquè pots plantejar una cosa, però mai saps si això sortirà bé o si ells defensaran de la manera que pensaves o no”, va destacar el tècnic.

“Del que estic convençut és que a casa surten amb molta força i hem de ser capaços de posar un nivell físic i mental alt per competir el partit, i després hi haurà petits detalls com els últims encontres que decantaran la balança cap a un costat o un altre. No crec que sigui com el partit que vam viure al Barris Nord, tant de bo que així fos”, va asseverar.

Encuentra va confirmar la tornada de Kenny Hasbrouck, que ja té l’alta mèdica, per la qual cosa per primera vegada haurà de descartar un jugador, si bé va reconèixer que “encara no ho tenim decidit”.

Ponsarnau: “El partit no és una final, però sí molt important”

Jaume Ponsarnau va assegurar ahir que el partit davant de l’Hiopos Lleida “no és una final”, però sí un encontre “molt important” davant d’un rival amb el qual està empatat a sis victòries i que els va superar a la primera volta. “Estem en la fase regular i hi haurà més partits, però sempre n’hi ha alguns que es converteixen en més importants i aquest ho és. Ho sabem i caldrà trobar moltes coses bones en el nostre joc perquè si no ens costa”, va assumir.

El tècnic de Tàrrega va destacar del Lleida “la seua capacitat per córrer”. “El seu ritme de possessions és alt i es troben molt còmodes en la carrera, ho fan molt bé i quan el troben aconsegueixen unes ratxes impressionants”, va destacar.