Raid solidari pel Marroc

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudiant i un graduat de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida participaran en la catorzena edició de la Uniraid, un viatge aventura amb caràcter solidari que recorrerà 2.400 quilòmetres del Marroc amb vehicles no professionals. Gerard Sumalla, alumne del grau en Enginyeria Mecànica, i Marc Arderiu, titulat en la mateixa disciplina, intentaran completar un itinerari de 8 dies per alguns dels llocs de l’antic ral·li París-Dakar, entregant 40 quilos de material solidari a les escoles del desert. Com marca la normativa, conduiran un vehicle de més de 15 anys i sense tracció a les quatre rodes.

Entre els dies 8 i 15 de febrer, hauran de completar sis etapes circulant només amb un llibre de ruta (roadbook), un mapa i una brúixola. Sense GPS ni dispositius electrònics, han de superar tota mena d’obstacles, desafiaments i proves creuant el Marroc de nord a sud. Sumalla i Arderiu destaquen que aquesta aventura els ha permès submergir-se en aspectes propis de la titulació com la preparació i adaptació mecànica del vehicle o l’esponsorització. Durant el viatge també hauran de desenvolupar “altres competències tècniques com la reparació i manteniment del cotxe en condicions extremes, o les habilitats comunicatives i de gestió”, expliquen. És la segona vegada que estudiants de la UdL formen part de la Uniraid. El 2020 ho van fer Oriol Palau, Joan Miró i Xavier Timoneda, alumnes d’EPS.

Recollida de donacions el dia 5 al campus de Cappont

■ Uns dies abans de marxar, el dimecres vinent 5 de febrer, l’equip d’EPS recollirà material solidari a la porta del centre, al campus de Cappont. També exposaran el vehicle amb què faran el viatge entre les 10.00 hores i les 13.00 hores i les 16.00 a les 18.00 hores. D’aquesta manera, necessiten roba i sabates en bon estat, material escolar i esportiu (pilotes, llibretes, llapis, bolígrafs o motxilles), joguets, material higiènic i sanitari (gel, xampú, tiretes o gases) així com altres productes que puguin ajudar a crear aules d’informàtica en aquestes zones.